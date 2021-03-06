【LIVE直播】越南疑出現台灣輸出病例 陳時中親上火線說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增7例新冠肺炎境外移入9確定病例，分別自印尼及菲律賓入境，同時也新增1例死亡案例(案935)，為本國籍60多歲慢性病男性，先前曾自緬甸搭醫療專機返台治療，因多重器官衰竭不幸於昨(5)日病逝，成為國內第10名死亡案例。

指揮官陳時中表示，7名個案皆為男性漁工，其中2人為印尼籍(案962、963)，5人為菲律賓籍(案964、965、966、967、968)，年齡介於20多歲至40多歲，今(2021)年2月19日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至集中檢疫所檢疫；7人於3月4日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於7名個案入境至今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

陳時中表示，新增之死亡個案(案935，本國籍60多歲男子)有糖尿病及高血壓病史，去(2020)年1月至緬甸工作，12月24日於當地發病、29日確診、30日住院治療，今年1月27日症狀緩解後出院；後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診。個案住院期間因呼吸衰竭持續使用呼吸器治療，3月1日因病情惡化使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭不幸於昨(5)日病逝。

對於死亡個案是否可能是2度感染？專家諮詢小組召集人張上淳表示，當時第一次和大家報告案935時，他的Ct值是23，隔日檢驗Ct值則變成34，抗體也是陽性。後續幾次檢查，Ct值也是偏高，2月中以後就變成陰性，研判屬於是同一個事件，沒有再次感染的狀況，只是肺炎嚴重，一直都在使用呼吸器。

張上淳表示，當時男子很快地就有腎臟衰竭，需要洗腎，3月初就使用葉克膜。除了那家醫院，還有其他團隊一起討論，了解病人的處置，用了抗病毒藥物、類固醇、免疫球蛋白，最後還是沒辦法，一部分是年紀大了，也有慢性病，是預後差的危險因子。

指揮中心統計，截至目前國內累計967名確診案例，分別為851例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、932人解除隔離、25人住院隔離中。

(中時新聞網)