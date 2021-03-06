桃市府社會局印製的活動海報慶祝婦女節卻出大包，有民眾掃描海報QR Code後，竟不是活動網頁而是連到「約砲網站」，出現「結識生命中的熟女」、「正妹視訊聊天室」等標語，嚇得大罵實在太誇張；對此，社會局表示，因技術問題網址失效，調查疑遭駭客入侵才會跳轉至色情網站，已完成相關資安通報。

桃園市市議員舒翠玲收到海報文宣後張貼在服務處門口，中午時分門外卻傳來驚呼聲，原來是對活動有興趣的民眾掃描QR Cod後，手機竟跳出「台灣免費交友網站」、「華人約炮網站」、「交友平台」的網頁，且網頁標語露骨色情，嚇得她趕緊關閉手機，痛罵實在太離譜。

海報承包商表示，因技術問題，發現QR Code網站原始網址沒有任何內容，為此這幾天不斷調整，沒想到遭駭客入侵誤植色情網頁，已通知106個單位勿張貼海報並立即銷毀，之後活動海報也會重新印製。社會局也說，這次活動網站遭攻擊已完成相關通報作業，未來將留意類似攻擊手法並提高資安意識。

舒翠玲譏諷社會局辦理「史上最驚悚的婦女節活動」，還在文宣上寫著斗大的「名額有限報名要快」字語，負責監督的社會局卻連基本的校稿都做不好，浪費公帑、驚世駭俗。

(中時 )