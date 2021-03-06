大谷翔平以「二刀流」身分備受矚目，甚至被稱為貝比魯斯後之最，過去大谷在天使隊教練團安排之下，僅在周日登板，其他時間擔任指定打擊，不過今年天使總教練麥登（Joe Maddon）對他有新的安排，不再是固定出賽了。

大谷翔平在2018、2020年依循的「使用手冊」，固定在周日出賽，不過麥登有新想法，他透露大谷將加入先發6人輪值中，依照順序出場，而不是僅限一周的某一天登板，「當輪到他時他就會出賽，我暪還沒有決定順序，但只要確定了，他就是計畫的一部分，而且跟其他人是一樣的。」

這樣的模式代表大谷會有更多機會登板投球，他將會致力於尋找能在兩次先發之間充分休息的規劃，不過也代表有可能壓縮到他的打擊空間，但大谷相信自己仍會找到足夠的時間擔任指定打擊，這樣模式之下，代表即使在先發前、後一天，他仍會進入打線，這是過去天使隊避免的。

「我們並沒有制定一個打擊規劃表，」大谷翔平說，「將會依照我實際狀況傳遞給教練團。」

(中時 )