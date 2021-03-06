主管港澳事務的中共政治局常委韓正，早上在北京全國政協禮堂接見港區政協委員。有委員引述韓正在會面上，表達完善香港選舉制度的3個基本原則，包括堅持一國兩制、港人治港、高度自治方針；「愛國者治港」絕不能夠含糊，是香港落實一國兩制的根本保證；並強調要依法治港，中央提出「決定加修例」是落實以法律方式確保一國兩制行穩致遠。

香港商業電台報導，韓正在會上又提到，希望在完善選舉制度後，香港有穩定的政治社會環境，有助於下一步下大力氣，解決香港經濟民生問題，為破解深層次問題鋪路，特別提到香港貧富差距和房屋問題受市民關注，未來要集中精力破解。

韓正又稱，香港短期需要做好防疫抗疫，將有關工作放在突出位置，以盡快達至「清零」目標。接載政協委員的巴早上近8時駛進政協禮堂，政協常委唐英年和立法會主席梁君彥到場。

政協常委唐英年表示，韓正在會上提出，未來會推出一系列完善選舉制度的措施，確保愛國者治港，強調做法有必要性和緊迫性，但韓正無透露具體安排。唐英年相信，民主派人士不會一下子消失，很多民主派都不是想破壞香港，而是想建設香港成為更有活力的地方，最終都會有客觀標準去審核。

唐英年還提到，韓正回應兩地何時恢復通關問題時，稱希望香港先控制好疫情，澳門疫情控制得好，只要香港控制好總會可以通關。

(中時 )