辰亞能源6日在彰濱工業區舉行彰濱崙尾東一號二號海上太陽光電廠完工啟用，辰亞能源表示，兩座太陽光電廠裝置容量有181MW，預計年發電量超過2.5億度，可供給7.2萬家庭一年的用電量。

經濟部次長曾文生致詞時說，去年最網路熱搜關鍵字是疫情，不過2021的關鍵字是2050年要淨零碳排，且不只台灣，全球都在關注環境議題，現在最重要就是要能找到零碳電力，太陽光電就是重要來源，這次產業永續發展的關鍵。

辰亞指出，由於臺灣明確且穩定的再生能源政策，促使丸紅株式會社在2020年4月收購辰亞能源，丸紅將全球化管理的經驗導入辰亞能源，並整合辰亞能源在水上型太陽能電廠之技術與經驗，發展融合臺日特色的太陽能電廠建置方案。未來辰亞能源將持續在臺灣投資太陽能產業，引領太陽能光電發展，為臺灣打造再生能源的產業榮景。

辰亞能源在臺灣擁有豐富的水上型太陽能電廠的建置經驗，成功克服臺灣土地不足的天然限制及環境等多重挑戰，最終完成「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」的建置，充分展現辰亞能源在建置太陽光電廠的實力。

辰亞能源董事長目賀田好弘說，面對臺灣未來潛在的大型光電案場，不論是水上、地面或是屋頂型，辰亞能源都是市場上最專業、最有經驗且最可信任的大型太陽能電廠開發商之一。辰亞未來將持續以具體的行動支持政府再生能源計畫，為臺灣樹立再生能源轉型的新標竿。

(工商 )