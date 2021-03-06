美國聖地牙哥動物園今天表示，他們為9隻大型猿猴接種實驗中的動物用新型冠狀病毒疫苗，成為第一批人類外的疫苗接種者。

法新社報導，園方為4隻紅毛猩猩與5隻倭黑猩猩各接種兩劑由寵物和家畜用藥製藥商碩騰（Zoetis）針對動物研發的實驗性疫苗。

其中一隻接種的紅毛猩猩卡倫（Karen）其實有來頭，因為牠早在1994年就因成為第一隻做開心手術的猿猴而醫學史留名。

今年1月時園內有8隻大猩猩疑似被確診的工作人員傳染病毒。但這回園內的大猩猩並未接種疫苗，因為園方推定牠們在稍早染疫痊癒後已有抗體。

這是目前為止新型冠狀病毒能傳染給大型猿猴的首例，而當時工作人員都有使用個人防護裝備，大猩猩疑似因接觸到無症狀的工作人員而染疫。

一隻年紀較大的猩猩溫斯敦（Winston）先前染疫且病況嚴重，在接受最先進的合成抗體治療後才康復。跟那些猩猩施打的疫苗一樣，治療溫斯敦的藥物也是專門供動物，沒辦法供人類使用。

這次為猩猩施打的疫苗，先前曾在貓、狗身上做過實驗。

(中央社)