來自台南的黃姓女子在空中翱翔時，並不曉得在陸地上等待她的除了男友，還有一場浪漫求婚記。（台東翱翔企業社提供／蔡旻妤台東傳真）

1對來自台南、交往4年的情侶日前到台東縣鹿野鄉體驗飛行傘，劉先生與飛行傘業者事先套招，等女友黃小姐一降落草地，除了「嫁給我吧」的紅布條，還準備了泡泡和浪漫音樂，劉男單膝下跪，從口袋拿出早已準備好的戒指，上演一齣浪漫求婚記，黃女立刻點頭「SAY YES！」。

「妳願意嫁給我嗎？」劉姓男子見到黃姓女友「從天而降」完美著地後，不等教練幫女友卸下裝備，就立刻向前一步向心中的真命天女求婚，黃女既驚喜又害羞，浪漫橋段竟然發生在自己身上，身旁眾人不斷鼓譟「嫁給他！嫁給他！」，還沒等到男友單膝下跪，黃女毫不猶豫立刻點頭說：「好！我願意」，讓業者和在場眾人都笑翻了。

到底是「第一次飛上高空」、還是「降落後的求婚記」為了哪齣緊張？劉男已經分不清，心情既期待又怕受傷害！只見他勇敢降落後，不知該站哪、又拿著不該由他拿的錄影機，更又擔心女友的一句話可能將自己打入深淵，慌張不知所措的樣子，令在場所有人不禁莞爾一笑。

所幸他數個月前已事先請業者安排求婚橋段，業者和友人在一望無際的大草原上，精準計算著女友的落地處，浪漫的音樂和泡泡、布條上醒目的求婚字眼，引起在場所有人的注目，求婚成功讓現場洋溢著幸福的氛圍。

「我根本不知道有（求婚）這段！」黃女害羞表示，男友一開始只說台東鹿野高台視野遼闊，除了來散心也可以順便搭乘飛行傘，她就被「騙來了」，沒料想到男友竟然特地精心安排求婚記，第一次體驗飛行傘加上男友浪漫求婚，讓她感動又難忘。

據了解，除了台東有飛行傘體驗外，花蓮鳳林、新北萬里、南投埔里等各地都曾上演飛行傘求婚。

(中時 )