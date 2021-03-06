台日桌球夫妻江宏傑、福原愛的婚姻失和傳言在台灣、日本引起軒然大波，一向重視桌球新聞的中國大陸也加入話題。陸媒《新浪體育》因而出現大量江宏傑與福原愛新聞洗版，把自家的球王樊振東、馬龍都冷落了，一些球迷對此感到憤怒。「一個日本娘們佔了幾天體育頭條？」「連篇累牘幾十篇了？全是炒福原愛，有多少靠譜，有多少沒邊兒啊？請騰出空間給國球將士吧！」

陸媒報導了一則江宏傑與福原愛因為購買筆記本而吵架的瑣事，江不贊成愛在家裡的筆記本用完之前就買新的，兩人稍微爭執一下，讓愛氣哭了，最後是江跟她道歉了事。遭到陸網友反唇相譏：「中國隊不參加就不報導比賽了，搞這些亂七八糟的新聞。」

江宏傑與福原愛近年退出桌球第一線，轉向娛樂界發展，知名度與關注度暴漲，這是一般體育選手難以企及的。他們當時結婚以及福原愛產下長女的時候也被大肆報導，事實上大陸球迷也有不少關注福原愛的，網友對這次的新聞確實也反應熱烈。

最受歡迎的看法包括支持福原愛的：「江宏傑是個巨嬰渣男，愛上女方的賺錢能力，現在已經不能分開了。」以及不滿福原愛的：「先不說灣灣那人怎樣，女方還沒離婚就跟別的男人這麼玩，就是人品問題。」更有感歎是「中國封建遺毒」的婆媳文化釀禍。另有部分網友認為，外界報導多是道聽塗說與馬後炮，像在寫小說而缺乏可信度。

(中時新聞網)