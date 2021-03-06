代表台灣參賽第93屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」（原最佳外語片）的《陽光普照》，日前晉升15強。從去年金馬獎後一直留在台灣的導演李安，特別在名單公布前夕訪問導演鍾孟宏，更誇電影充滿台灣味，「這次《陽光普照》做了很大的改變，很驚豔，從心裡為你高興」，更指出片中類似佛家因果關係、業障的推動力，是歐美電影少見，「這是比較東方的東西，我覺得滿珍貴的」。

外媒《IndieWire》6日曝光Netflix拍攝的訪談影片，《陽光普照》前年在金馬獎橫掃最佳影片、導演、男主角、男配角及剪輯5項大獎成為大贏家，李安分析鍾的電影視覺風格讓人印象深，更形容他的作品氣氛詭異又富有詩意，有時又虛無飄逸，加上這回嘗試與編劇張耀升合作的成功，「對我來講，爆發力和戲劇性都差不多正好。」

李安看完《陽光普照》感嘆自己有點羨慕和嫉妒，「現在片子在某種價位以上時，是不容許做細節的鋪敘和堆砌，非常不給時間。不過像你電影中，可以花時間跟所關愛、關注的角色一起生活，這是我們現在的電影裡面，從電影工業界跟觀眾都漸漸不給你的奢侈品」，更說道：「因為有這些東西，看你電影感覺非常享受的。」

李安也讚賞片中演員表現稱職，「像是老戲骨陳以文、柯淑勤，像戲精一樣；年輕的有巫建和，沉默跟反抗的那種張力，還有劉冠廷，非常有前途的一個年輕演員，他那種囂張憤怒，還有許光漢很乾淨的那種感覺」，更不忘為電影鼓勵，「很好的片子，非常高興看到台灣能拍這樣的電影，繼續加油，祝福你們」。第93屆奧斯卡將於3月15日公布入圍名單，典禮於台灣時間4月26日舉行。

(中時 )