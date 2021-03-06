由於疫情日趨嚴重，經濟部加強抗旱措施，開放新鑿水井，但卻引發外界質疑，經濟部6日表示，開鑿地下水井是科學園區廠商主動提出，並由相關單位在抗旱會議中代為反映，希望在最極端的乾旱狀況下，能有一些應變抗旱作法。而在抗旱會議的裁示後，也有幾家主要產業，已經開始詢問跟評估可行方案。

經濟部說，早從去年開始就提前應變，節水調度已經超過7億噸。針對水源缺乏的新竹地區，桃竹幹管提前趕工完成，每天可以支援新竹20萬噸水。新竹海淡廠更是過年沒休息趕工，蔡英文 Tsai Ing-wen總統還來為工作人員打氣，未來每天可以供給1.3萬噸水。另外也準備了移動式的淨水機組，可以每天產出1500噸水源。

至於充分運用地下水的部分，抗旱相關地方政府都有權宜措施。目前，透過前瞻建設的經費，已經佈建了抗旱水井網絡，目前全國已經有160口水井加入供水行列，每天可以提供34萬噸水源，新竹周邊就有17口。

(工商 )