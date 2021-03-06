國中生搭捷運末班車吐滿地，全車1舉動逼哭網友。（圖／翻攝自我是板橋人）

台灣最美的風景是人！一名網友搭捷運末班車回家，途中一位國中生疑身體不適，忍不住在車上吐了，口罩和車廂地面上都是嘔吐物，這時一位大叔毫不猶豫上前送上衛生紙、新的口罩，讓人看了很感動，而弟弟最後也很負責地將穢物都清乾淨，引發網友熱議，看了瞬間流淚，台灣真的很有人情味。

一名女網友昨在臉書社團《我是板橋人》發文表示，搭乘捷運板南線的末班車，一名國中生在台北車站上車後，便坐到了對面的空位上，只見對方面露痛苦地閉上雙眼休息，本以為他只是很累而已，沒想到隔了一陣子卻吐了，口罩和地板上都是嘔吐物。

女網友指出，在大家都還沒有反應過來的時候，一位大叔就主動上前遞上整包面紙，並觀察到弟弟的口罩已髒掉無法使用，為不讓弟弟違反捷運規定被罰，更是直接拆開新的口罩送一個給對方，孩子也非常有禮貌地道謝。而周圍的乘客發現後也紛紛送上紙袋、衛生紙，弟弟最後也負責任的將嘔吐物擦乾淨，並帶走所有的垃圾。

女網友透露，由於她和這位弟弟在同一站下車，因此她也主動上前攙扶對方，並關心的詢問「要不要先去坐一下？需要請人帶你離開嗎？，還是扶你去搭電梯呢？」而對方則笑笑地說了聲沒關係，便先離開了。

女網友看到車上乘客不吝於伸出援手的樣子深受感動，表示當下一切是那麼的安靜，又那麼的溫暖。「雖然捷運上的規矩有點冰冷，但是我們的關心一直都很溫熱。」

貼文意外引起網友討論，「温暖的美麗風景」、「台灣人情味最美」、「雖然規距很冰冷，但關心一直很溫熱，喜歡這段溫暖的文字」、「最美的風景是善良」、「可能太悶又暈車，我也吐過」、「台灣人真的很有人情味」、「滿滿的正能量」、「這文太洋蔥，瞬間流眼淚」、「看在當媽的人眼裡很不捨，希望孩子平安沒事。」

另外也有許多網友建議，下次再遇到這種狀況的時候，可以按對講機通知車長，會聯絡清潔隊上車協助清理，而且如果身體不適也不要勉強，按對講機通知車長後，也可以幫忙叫救護車，不過弟弟真的很棒！自己負責任清乾淨，感覺是個懂事的孩子。

(中時新聞網)