國內爆缺水危機，民生用水與半導體等科技廠商都鬧水荒，農田水利署明（7）日將攜手大甲鎮瀾宮辦祈雨法會，行政院長蘇貞昌今（6）日受訪時解釋，過去水利會是民間團體時代，已有這習俗由來已久。對此，鎮瀾宮董事長顏清標回應，上次祈雨已是58年前，他也沒參加過。

蘇貞昌今（6日）上午出席「345kV 板橋~龍潭線竣工啟用典禮」，對於行政院農委會農田水利署攜手大甲鎮瀾宮7日辦祈雨法會，蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，過去水利會是民間團體時代，地方水利處也會依照往年的習俗，和宮廟、民間一起祈求，這是一向有做的事情，已有這習俗由來已久。

大甲鎮瀾宮將攜手農田水利署台中管理處合辦祈雨法會。（本報資料照片）

《中天新聞》6日報導指出，據悉，此事是228連假前，水利署主動聯繫鎮瀾宮，希望協助「農委會水利署台中管理處」舉辦祈雨活動，時間訂在3月7日早上9點設壇舉辦，水利署還主動向媒體發布這項活動訊息。鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤與董監事人員都將參加，包括信徒總計超過500人出席。

此外，鎮瀾宮今天也公布了祈雨祭典流程：明日祈雨壇將依循古制，製作祈雨布幡，書寫信徒訴求、司雨神祉聖號，並糊製祈雨令「商羊」鳥形象，祈求天降甘霖，利農田灌溉、民生使用。且全體祈雨信徒必須身穿白衣以示莊重，祈求上天憐憫，苦民所苦，天降甘霖，滋潤大地，使民生農田用水充足，福國利民。

由於上次祈雨祭典是在58年前，連董事長顏清標都沒參與過，坦言是任內第一次祈雨，老實說他也不知道會不會下雨，但「有拜有保庇」。

(中時新聞網)