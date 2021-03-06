早年科技不發達時，如果遇到長期的大旱，並沒有人工造雨這種先進的方式，大多只能焚香祭拜祈求上天早點下雨。近日就有臉書粉絲團貼出了92年前台灣首場「祈雨法會」的祈禱文，引起不少網友的關注。

臉書粉絲專頁「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」近日發文表示，由於今年旱象嚴峻，農田水利署和大甲鎮瀾宮將在3月7日合辦祈雨法會。與此同時，文章中也提及到92年前台灣首場祈雨法會。

有粉絲專頁貼出92年前的祈雨文。（圖／翻攝自Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

1929年初西半部地區連續50幾天無雨，各地旱象頻傳，當時新聞標題屢屢出現「領臺以來空前の水飢饉」、「高雄州下は二十五年來の大旱魃」等極為聳動的文字，反映了當時旱災的嚴重威脅，因此很多地方都出現向神明祈雨的儀式，其中臺中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日於豐原慈濟宮進行祈雨儀式。

《臺灣日日新報》以「慈雨」為標題，用近半版篇幅報導臺灣各地降雨情形。（圖／翻攝自Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

神奇的是，在法會剛進行完，當天和隔天臺中分別降下0.1和0.8毫米的雨量，當然這樣的雨量不足以解除旱象。這次的旱象是直到當年5月中旬全台各地降下豪雨後才獲得緩解，當時《臺灣日日新報》還以「慈雨」為標題，用近半版篇幅報導臺灣各地降雨情形。

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(中時新聞網)