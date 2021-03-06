樂天桃猿隊今天公布2021年主視覺，主視覺與街頭藝術創作大師Bounce聯手打造「Stronger Together」，棒球與高端科技共譜，彷彿電影場景的替身世界，Bounce與桃猿構思的棒球城市平行宇宙，顛覆一般對於職棒球隊主視覺的想像，用機器保護自己，用勝利保護全猿主場。

主視覺與街頭藝術創作大師Bounce聯手打造的「Stronger Together」世界觀充分詮釋Stronger Together，平行世界中巨大的10號Bounce戰士為了尋求榮耀金戒來到地球，依照棒球之神的指示將戰鬥能源投射尋找桃猿男兒，冰冷的機器因為桃猿男兒熱血溫度不再冰冷，在高端科技城市Taoyuan當中化身成樂天桃猿之姿馳騁在中華職棒的賽場上。

在指揮官「D監督」的指引下，「C字大好き」領軍、「司令塔」、「Show Time」、「城市駭客機CHU」、「老虎」、「凌厲」、「光速」、「鄉神」、「拼命」、「王心」、「OO」、「銀5」以及「天下」等Bounce戰士為了尋找榮耀金戒擔任先鋒部隊降臨地球，找到了他們的神選桃猿軍團，投出手中的小白球，轟出一致團結的全壘打，為了榮耀金戒再出發。

Stronger Together世界在未來也將延伸相關系列商品以及登場動畫、網路活動等，用一致團結來保護樂天桃猿與桃園。

(中時 )