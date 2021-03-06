南投全縣老年人口比例高，因此好發眼睛相關的疾病比例也高，但眼科專業醫療的資源卻相對不足。投縣府衛生局表示，全縣眼科醫療院所共有4家醫院、12家診所，主要分佈於南投市、草屯鎮和埔里鎮，為解決其他地區的醫療量能不足，衛生局戮力推行走動式巡診。

南投縣內65歲以上老年人口超過9萬人，占全縣人口18.７％，年長者慢性疾病會引發如白內障、黃斑部退化、視網膜病變等眼部病變，亦是中老年失明重要的原因，但南投縣衛生局表示，縣內眼科醫療院所僅有4家醫院、12家診所，主要分佈在南投市4家、草屯鎮4家、埔里鎮5家，其他醫療次區域僅竹山鎮2家及水里鄉1家共3名眼科醫師，卻須提供12萬5175位縣民醫療量能，眼科資源極為缺乏。

有鑑於此，衛生局為照顧長者視力健康，以縣府統籌分配稅款籌措100萬元購置眼科儀器一套，並協調各界投入眼科人力及設備，採游擊走動式服務分別在集集、名間、鹿谷、中寮、魚池、國姓等6個鄉鎮衛生所，每月提供至少1次眼科醫療服務，至2020底服務超過5000人。

南投縣府秘書長洪瑞智說，台中中央扶輪社最近也和12個扶輪社與縣府合作提出「偏鄉糖尿病視網膜病變視力篩檢及眼科疾病預防計畫」，籌資、規劃申請國際扶輪的全球獎助金，捐贈先進的眼科儀器，為南投民眾提供優質的眼科檢查配套診療，協助民眾早期發現眼睛疾患，盡速接受治療，解決眼科就醫問題。

(中時 )