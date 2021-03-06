70歲大陸名導張藝謀1988年結束和第一任妻子肖華婚姻後，2011年梅開二度迎娶小他31歲的陳婷，夫妻倆生下2子1女，2014年因「超生」被罰。最近陳婷分享自己年後積極健身的照片，已是3寶媽的她身材超不科學，小腹平坦又有螞蟻纖腰，而她身邊的高級飲品也引發討論。

張藝謀1985年因拍攝《黃土地》獲得金雞獎最佳攝影獎，從此發光發熱，之後他又以電影《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《一個都不能少》、《英雄》、《十面埋伏》、《滿城盡帶黃金甲》等作品聞名國際，他不僅能反映出小人物的故事，古裝武打片也讓觀眾十分推崇，因此培育出許多「謀女郎」。

陳婷曬不科學身材。（圖／翻攝自陳婷wb微博）

早期張藝謀與鞏俐合作，進而相戀，後來張藝謀又接連捧紅章子怡、倪妮、周冬雨等人。婚姻方面，他年輕時和農村結識的肖華結婚，生下一女，1978年結婚，10年後離婚，1999年張藝謀在準備選角拍攝《幸福時光》時，和北京電影學院畢業的陳婷相戀，兩人先生下2子1女，2011年才領證結婚。

2013年，張藝謀透過工作室承認和陳婷有3個小孩，隔年因為超生問題，被罰748萬人民幣，約3217萬台幣，同年陳婷第一次分享一家五口照片，宣布：「十幾年的感情在有些人眼裡竟成了眼中釘！既然這樣，我們決定今天開始借微博這個平台，跟關心我們的朋友分享真實生活的點滴。」近日陳婷曬練瑜珈球照片，她最近投資開發自己的營養品牌，眼尖網友發現，照片中她身邊就放著自己打造產品中即食燕窩的瓶子，4瓶約要價1000多元台幣，足見其高檔生活風格及財力。

(中時新聞網)