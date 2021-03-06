迎接38婦女節，「丰盛町」獨家推出「白髮魔女鍋」限量台式料理，「白髮魔女鍋」為小卷米粉湯的升級版。（馮惠宜攝）

迎接38婦女節，「丰盛町」獨家推出「白髮魔女鍋」限量台式料理，「白髮魔女鍋」為小卷米粉湯的升級版，上菜時由餐廳人員淋上慢火熬煮的蔬菜海鮮湯，猶如白髮的米粉吸附滿滿湯汁。（馮惠宜攝）

白髮魔女鍋、貴妃牛肋腩以及阿婆紅燒肉…，光看菜名讓人心中冒出「這是蝦米碗糕」；位於日曜天地OUTLET中庭的台式茶餐廳「丰盛町」迎接三八婦女節推出全新菜單，不但重新演繹『黑白滷、砂鍋菜、潮茶』等台式新風味；主廚更精心研發「白髮魔女鍋」、「貴妃牛肋腩」、「阿婆紅燒肉」等以女性為主題的台式料理。

位於日曜天地OUTLET中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，即日起推出全新菜單，除了原汁原味的「黑白滷」、復刻經典的「砂鍋菜」，允指回味的香酥炸物，新推出的台式點心「釜鍋鹹豆花」，結合四川的麻辣豆花與上海的鹹豆花，豆花採非基因改造黃豆手工製作，淋上冬菜脯濃湯，鹹香又嫩滑，搭配辣油、花生、菜脯、蔥等配料，讓口感層次更顯豐富。

「炙燒牛麻麵線」則以傳統的麻油蛋麵線搭配炙燒牛肉，讓台灣味也能「與食俱進」。「米香拿鐵」熱飲系列，鹹蛋黃奶蓋香甜帶鹹，撒上酥脆的爆米香，濃香繚繞唇齒間，重溫兒時的美好。

另，迎接38婦女節，「丰盛町」獨家推出「白髮魔女鍋」、「貴妃牛肋腩」、「阿婆紅燒肉」等以女性為主題的台式料理。

「白髮魔女鍋」為小卷米粉湯的升級版，每日限量供應，精選澎湖小卷、白銀鱸、花蛤等食材汆燙，加入香芹、九層塔、蒜酥，再鋪上炸膨酥香的米粉上桌，由餐廳人員提供桌邊服務，淋上慢火熬煮的蔬菜海鮮湯，猶如白髮的米粉吸附滿滿湯汁，層層堆疊的鮮味，有如魔力般，讓人一吃上癮。

「貴妃牛肋腩」採用肉質細嫩、油質分佈均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入紅、白蘿蔔。「阿婆紅燒肉」則選用台灣在地五花肉，以豆腐乳、紅麴米、酒釀、冰糖、醬油燉煮至上色收汁，最後佐以紹興酒提味。軟嫩Q彈的貴妃牛肋腩和入口即化的阿婆紅燒肉，喚起記憶中阿嬤的味道。

此外，即日起至3月31日止，凡至丰盛町用餐單筆消費滿388元，還可抽台中公園智選假日飯店住宿券，不僅可以大啖美食，還有機會入住園景客房享受極致美景。

(中時 )