新北市中和區傅姓男子與陳姓男子一同租屋，去年3月間兩人在房內喝酒言歡，陳男女友獨自在房內睡覺，未料傅男竟趁陳男外出時，趁機闖入房間，伸手撫摸陳男女友的胸部，並隔著內褲撫摸對方胸部，陳男女友驚醒後立刻大叫才阻止傅男繼續伸狼爪，不過傅男卻否認犯行，稱自己遭仙人跳；新北地院近日判決，未採信傅男說法，依乘機猥褻罪判處1年徒刑，全案可上訴。

判決書指，傅男、陳男合租中和區一處住宅，兩人去年3月14日上午在租屋處喝酒，陳男女友則在男友房間獨自休息，傅男趁著陳男外出，偷跑進房間內，伸手撫摸陳男女友的胸部、下體；陳男女友偵訊時表示「我當時是半睡半醒，覺得時間大約1分鐘，我才驚醒，我醒來後，強哥（傅男）就將手從胸部往我的內褲裡面摸我下體」，正當傅男想伸手侵入私處時，她立刻尖叫，對方才轉身離開。

事後，陳男女友立刻打電話求助，陳男立即返回租屋處與傅男對質，傅男不承認有猥褻行為，但雙方數日後談判，傅男卻連連承認，連傅男母親都出面表示，傅男有做出對不起陳男女友的行為，甚至對自己的行為感到愧疚，有意願賠償。

事情鬧上法院後，傅男卻在偵訊、審理時連連否認，辯稱沒有進入房間，也沒有摸陳男女友，認為這是仙人跳，為了讓對方說出求償金額才會假裝承認。新北地院勘驗雙方談判影片、證人陳述後認為，陳男女友陳述前後一致，沒有矛盾或不可採信之處，且傅男談判時確實有承認不對，若未做出乘機猥褻犯行，應該會選擇為自己辯駁，且說出願意賠償後，也沒有改口否認犯行或出言指責。

法官認為，傅男辯稱仙人跳只是事後脫罪之詞，不足採信，他與陳男是朋友關係，卻未遵守分際，為滿足個人性慾做出猥褻犯行，使陳男女友飽受身心傷害，依乘機猥褻罪，判處有期徒刑1年。

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(中時 )