總統蔡英文在餅乾模型上簽名。（吳敏菁攝）

蔡英文總統6日彰化走透透，上午第一站來到線西鄉的台灣優格餅乾學院，彰化縣長王惠美全程陪同，台灣優格總經理吳睿麒深入介紹，蔡英文處處驚喜，還發現了不對外賣的軍用戰備口糧，直說沒吃過，好機會要試試看。

台灣優格餅乾學院特別客製印有「英」、「文」字樣和台灣圖案的餅乾，歡迎總統蔡英文，蔡英文也在承載大家童年記憶的可口奶滋餅乾模型上簽名。

台灣優格餅乾學院累積30年糕餅行業經驗，創新並建立以餅乾知識為主的教學型觀光工廠，包括餅乾知識館及魔法福利社等。彰化縣有15家觀光工廠，台灣優格餅乾學院，是經濟部去年從全國153家通過評鑑的觀光工廠中，遴選出今年度4家國際亮點及7家優良標竿的其中2家優良標竿觀光工廠之一。

蔡英文今天在縣長王惠美、立委陳秀寶等陪同下，參訪首站就來到台灣優格餅乾學院，蔡英文對於學院內研發產品、包裝設計和陳設，感到欣喜，餅乾學院內還駛出小火車舞台，列車載著餅乾冷卻，生動地介紹餅乾生產流程，在這場景，王惠美也爭取中央協助盡速協助彰化鐵路早日高架化。

蔡英文總統還發現魔法福利社陳設軍用戰備口糧，點數內容有口糧、肉乾、能源棒、元氣飲料、鹽糖等等，直呼好豐富，還問大家你們有沒有看過、吃過，大家都說沒有，王惠美說，因為都不用當兵了，吳睿麒也解釋這款並不對外賣。蔡英文也起童心，直說下次有機會也要吃吃看。媒體還問大陸要增加軍購，蔡英文四兩撥千金，我們現在是在看口糧。

台灣優格餅乾學院總經理吳睿麒歡迎蔡英文總統來到彰化偏鄉的小工廠台灣優格餅乾學院參觀，安排參觀流程和體驗課程，希望讓更多人了解這個產業。

餅乾台灣優格學院特別客製印有「英」、「文」字樣和台灣圖案的餅乾，歡迎總統蔡英文。（吳敏菁攝）

總統蔡英文參訪台灣優格餅乾學院，和地方陪同人士一起合影。（吳敏菁攝）

(中時 )