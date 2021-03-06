從選秀節目《聲林之王》出身的22歲女歌手莊凌芸，昨（5）日下午返回高中母校與老師聊天後，驚傳從學校大樓10樓墜樓身亡，昔日女導師聽聞噩耗難過地泣不成聲。警方調查，莊女獨自一人上樓，打了最後一通電話給男友後即墜樓，已排除外力介入的可能，莊女遺體今日已從國泰醫院移往第二殯儀館，檢察官下午將進行相驗以釐清死因。

莊凌芸3個月前才剛推出個人第一首單曲，前天還在IG動態上寫下「謝謝你們對我的喜歡」，不料，昨日竟發生意外，節目導師林宥嘉得知後，表示非常震驚，不太敢相信。

警方調查，莊女昨天下午到松山區母校找昔日女導師聊天，隨後獨自到10樓，在走廊一邊徘徊一邊打電話給男友，表示姊姊因懷孕搬回娘家，但家裡的生活空間不大，且大家的生活習慣不同產生摩擦，她想搬出去住，卻遭家人反對，疑為此困擾，莊女掛斷電話後隨即墜樓，當場失去生命跡象。

校方發現後趕緊報警，將莊女送醫急救，但經搶救一個小時仍傷重不治，女導師得知剛才才開心與她聊天的莊女發生意外，忍不住痛哭失聲。莊女家屬趕到醫院，表示不清楚她為何會墜樓。

警方調查，莊女曾因家暴到派出所報案，但昨天在她的包包內發現一張紙，上面寫著很感謝家人，一直支持她追求夢想，看不出有任何異狀。

(中時 )