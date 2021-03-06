跟著書車去旅行！滿載書籍與閱讀夢想的新竹縣首台行動書車，6日巡迴第一站到關西六福村，駐停在「中央噴泉」進行「辦證借書有禮送」及「故事音樂劇」，搭配六福村「嘉年華大遊行」及「無獨有偶」等活動，希望讓大小愛書人利用美麗假期享受閱讀樂趣，可惜天公不作美，入園遊客並不多。

縣長楊文科表示，文化局圖書館多年來致力提供更多元的閱讀資源，對全民閱讀推廣不遺餘力，期望「行動書車」讓竹縣閱讀更加值，優質服務帶給更多人享受閱讀的樂趣，持續創造民眾對全縣14所公共圖書館的書香記憶。

文化局長李安妤表示，跟著書車去旅行活動從6日起航至5月底，滿載近千本好書的行動書車，搭配縣內藝文展演，串聯各區域活動，在縣內不同景點趴趴走，把書香帶進各個角落，讓民眾可以隨時隨地閱讀，讓閱讀成為生活的一部分。

活動書車活動當日，民眾只要在現場借閱3本書籍，即可獲得一份小禮物，每場限量50份，尚未換過悠遊卡借閱證者，則能現場辦卡，兌換限量可愛動物版借閱證1張。各場次活動詳情，請上「新竹縣公共圖書館官網」、「竹縣go藝思」及「竹縣ing」粉絲頁訊息公告。

文化局提醒欲現場辦證兌換可愛版悠遊卡借閱證者，請攜帶身分證、健保卡、護照、居留證等任一證件，核對身分，並可預先於網路填寫資料辦證，以便現場迅速領取實卡。

文化局同時推出「全民樂讀集點獎勵」活動，今年閱讀冊數集點將累計至10月31日止，竹縣高中以下學生各組前三名，將可獲得文創好禮及獎狀，社會組與65歲以上借閱滿40本書以上者，有文創好禮券等你抽。

(中時 )