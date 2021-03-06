國民黨立委陳以信昨於立法院質詢時，獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，感謝政府對防疫的貢獻，引發部分藍營支持者反彈，陳以信昨晚旋即在臉書發文解釋並致歉，今早再度表達歉意，且說已向黨中央說明。國民黨考紀會主委葉慶元今天表示，「這沒有黨紀問題，黨中央沒有規定不能獻花，這反而顯得國民黨很多元」。

陳以信昨天質詢時，以自身住在集中檢疫所的經驗，肯定政府防疫表現，並獻花給行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中。不料，引起部分藍營人士撻伐，國民黨前副祕書長蔡正元認為，拍蘇揆馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不出來。

陳以信昨晚旋即在臉書發文解釋，說過年前與兒子從英國返台，依規定在集中檢疫所住了2週，從機場檢疫到入住檢疫所2週的過程，他親身體會第一線防疫人員的壓力與辛勞，造成部分黨內同志或支持者誤會，抱歉，同時會立即向黨中央考紀會說明。

今天上午，陳以信再度發文致歉，指送花舉動讓很多人錯愕誤會，是他個人事前思慮不周，讓許多支持者感到失望洩氣，這讓他特別感到自責與歉意。他強調，花並非是送給蘇揆、陳時中兩人，而是感謝所有防疫與醫護人員。

國民黨考紀會主委葉慶元受訪表示，陳以信昨晚就致電給他，解釋事情的源由，原因是陳被隔離，陳感謝醫護人員這段時間的努力，因此獻花給陳時中與蘇貞昌，面對外界批評，陳以信非常大肚，認為有批評就主動向黨中央報告，他則跟陳說「當然沒有黨紀問題」。

葉慶元指出，黨中央沒有規定不能獻花，陳以信此舉，反而顯得國民黨很多元，有的人比較溫情，有的人比較嚴厲，這其實是「Non-issue」，也就是「不是問題的問題」。

(中時 )