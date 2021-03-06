致力推動阿美族文化傳承的新竹縣議員林秉君，發現阿美族語在新竹縣面臨傳承危機，希望原住民族語言推廣人員能增加阿美族，並期盼阿美族從東部遷徙到新竹縣的故事，可以做口述歷史，將文化傳承下去。

林秉君說，新竹縣阿美族人有2千多人，人數僅次於泰雅族，阿美族學生平時講族語的機會很少，她很希望縣內原住民族語言推廣人員能增加阿美族，協助推廣族語的學習與使用。

由於，原民會訂定的原住民族語言推廣人員設置辦法規定，非原住民族地區的鄉鎮市，原住民人口在1500人以上才能設置1名語推人員，新竹縣阿美族雖有2千多人，但散居在各鄉鎮，單一鄉鎮並沒有達到該人數的規模，無法設置。

林秉君並說，很多阿美族人從東部遷徙到新竹縣並落地生根，應有不少故事，如果可以做口述歷史，利用短片或動畫等方式呈現，增加趣味性，製成書冊放在各圖書館供學子瀏覽，相信能讓原民文化在竹縣扎根，也達到文化傳承的目的。

縣長楊文科對阿美族語推人員設置受限問題，指示原民處向原民會反應，都會區原住民很容易被同化，如何透過耆老把阿美族文化運用口述歷史呈現，會請原民處及文化局研議，編列預算推動。

另外，林秉君指竹北市原住民學生，佔整體比率不到0.1％，希望教育處及原民處訂定相關辦法，給予總量管制的第一順位，保障原民學子的受教權。

教育處表示，現行學生入學總量管制要點規定，符合弱勢族群、身障、父母雙亡及低收入戶等條件，得優先入學，但總量管制學校提供一定比例給原住民學子，因無法源依據，暫不列入優先入學對象。

(中時 )