農委會公告畫設新埔大墩山休閒農業區，旱坑里是新埔知名的柿餅產地。（羅浚濱攝）

新竹縣積極擴展休閒農業，規畫竹北市水月和新埔鎮大墩山等兩處休閒農業區，日前獲農委會正式公告畫設，使新竹縣休閒農業區從五區增加為七區，提供遊客更多元豐富的農業旅遊服務。

縣長楊文科表示，縣內原有新埔照門、峨眉十二寮、橫山大山背、五峰和平及尖石那羅灣等五處休閒農業區，他上任後為落實「促進農業六級化，打造農漁村新價值」的政見，縣府團隊在2019年6月向行政院提出申請，畫定竹北水月休閒農業區和新埔大墩山休閒農業區。

經農委會先期診斷、實地勘察及檢核等作業，終於順利公告畫設，後續將由中央輔導和經費協助促進休閒農場經營，結合農業生產、加工及體驗服務等元素，串聯行銷農村體驗等旅程，帶動地方產業多元發展。

農業處長范萬釗指出，竹北市水月休閒農業區面積481公頃，範圍包括新港、崇義、尚義、新庄和白地等五個里，有知名的拔仔窟烏魚養殖區，養雞、蔬菜、水果等多樣化農業，是縣內唯一兼具農業和漁業生產的農業區。

竹北西區有農村風光和濱海景觀，是民眾單車漫遊的輕旅行路線之一，未來休閒農業區畫設經營後，可帶動農漁產業特色及農業旅遊的發展，達到平衡區域發展的效果。

新埔大墩山休閒農業區面積589公頃，包含旱坑里、北平里及南平里，是新埔柿餅和水梨的重要產地，並有仙人掌、蔬菜、咖啡等產業，畫設專區後將協助農業轉型，整合人文自然生態和農村文化，結合新埔客家小鎮「3街6巷9宗祠」的古蹟觀光。

(中時 )