國王射手希爾德(Buddy Hield)月初打破例行賽最快千顆三分球的紀錄(350場)，但他幾日後對戰拓荒者卻留下不光彩的鏡頭。希爾德在一次等待對手罰球的時候，他被三分線外的「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)輕輕碰了一下就摔出去，遭到NBA的「反假摔規則」警告，違規鏡頭也被貼在裁判官方推特。

Sacramento’s Buddy Hield received a warning for violating the league’s anti-flopping rule March 4 at Portland. pic.twitter.com/6AaLXFBAta — NBA Official (@NBAOfficial) March 5, 2021

希爾德可能覺得這很好玩，畢竟他的假摔不是出現在攻守之間，有人認為他只是在跟安森尼胡鬧，他跌下去的時候還附帶「慢動作效果」。裁判看了希爾德一眼但毫無反應，就算裁判有如外界批評的那般昏庸，也不可能會買希爾德的帳。不過NBA是認真的，依據規定只要收到警告的球員，再被抓到一次就是罰款5000美元，希爾德接下來要非常小心了。

當今的NBA在攻防的執法尺度招致許多批評，主要是太過禮遇持球的進攻球員。最有名的是詹姆斯(LeBron James)，他在熱火隊時期有幾次假摔的不光彩紀錄，他是全聯盟最強壯的球員之一，卻會被一些簡單的小動作打翻在地，被網友戲稱為「LeFlop(假摔詹)」。獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)也頗好此道。

NBA在1997年就有禁止假摔的規則，起初限定在籃下4呎(1.22公尺)的範圍，假摔者會被吹阻擋犯規。2012-13球季開始，NBA增大假摔的罰則，假摔者可能被吹技術犯規，第2次罰款5000美元，累犯依序遞增5000美元直到最高的3萬美元罰款，被抓第5次的球員將受禁賽處分。

(中時新聞網)