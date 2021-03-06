美國與歐盟今天同意暫緩就酒類、行李箱、農產品等貨物加徵關稅，象徵雙方貿易戰有意休兵。這些報復性關稅源自美歐因波音與空中巴士長年互控政府補貼對貿易不公的爭端。

「華爾街日報」報導，擱置美國波音公司與歐洲空巴公司之間貿易爭端所衍生的關稅戰，反映出經歷美國前總統川普政府對貿易夥伴咄咄逼人後，美歐都想緩解貿易緊張。川普任內經常聲稱貿易夥伴一直在揩美國的油。

美國現任總統拜登與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對話後，達成暫緩加徵關稅4個月的共識。兩人都說，關稅戰停火是改善雙邊緊繃關係的契機。

雙方暫時取消對彼此共計115億美元外銷貨品所加徵的關稅。當中包括美國原先對75億美元歐洲進口產品加徵的25%關稅，項目有葡萄酒、威士忌、乳酪、橄欖等食品以及飛機。

歐盟則撤除40億美元美國銷歐的噴射客機、葡萄酒、行李箱及櫻桃與堅果等農產品的加徵關稅。此外，歐盟也會取消對美國蘭姆酒、白蘭地、伏特加等酒品加徵的關稅，但不包括與另一起貿易爭端有關的美國波本酒及其他威士忌。

白宮表示，拜登向范德賴恩強調他「修補與復原美歐夥伴關係」的承諾。范德賴恩也透過聲明，讚揚雙方擱置關稅戰的決定是跨大西洋關係的新起點。

波音與空巴的爭端始於2004年，當時美國向世界貿易組織（WTO）申訴，指控歐盟對空巴的補貼削弱了波音的競爭優勢。川普上台後，爭端演變為關稅戰，殃及食品與飲料產業等與飛機製造無關的領域。

儘管歐盟對美國威士忌、哈雷機車等商品加徵的關稅不在這波暫緩清單裡，美國酒類協會（DISCUS）等民間團體仍讚揚美歐這次擱置關稅戰的決定是正面發展。

歐盟對美國威士忌與哈雷機車等貨物加徵關稅，是為了報復川普政府對歐洲銷美的鋼、鋁加徵關稅；目前美國對歐洲鋼、鋁的關稅也一樣未取消。

(中央社)