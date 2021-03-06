一位男子為了向老婆表明愛意，5日在國立嘉義大學的籃球場上利用黃色風鈴木以及木棉，排出顯目的「太極花」，夫妻兩人開心的與花海合影。（翻攝臉書社團《嘉義綠豆大小事》）

一名女子昨（5）日下午時前往國立嘉義大學新民校區時，目擊一名男子將大量的黃色與粉色的花朵，鋪灑在籃球場的中圈，並利用顏色差異，交錯排成太極圖樣。原來，這是男子獻給老婆的禮物，歷時6小時排列而成的愛情獻禮。

一位女子5日在臉書社團《嘉義綠豆大小事》發文，內文指出，下午2時許前往嘉義大學新民校區時，遇見一位男子蹲在偌大的籃球場中圈處埋頭苦幹。透過圖片中可見，男子利用黃色風鈴木花瓣以及紅桃色的木棉花，交錯排列成太極的圖樣，數量繁多的花瓣全被男子悉心的整理為同個方向，畫面相當震撼。

原PO被眼前的畫面震懾，趕緊拿著手機拍攝下現場畫面，不僅如此，在男子終於排列完成後，她還直擊男子朝走來的老婆暖心的說著，「這是我從早上花了6小時排的！獻給妳！」原PO見證了相當感動又浪漫的畫面，直呼，「用心的男人最帥！」

原PO拍下多張男子排列太極圖樣的照片，同時也為男子與妻子合影，只見照片中的夫妻兩人開心的合比愛心圖樣，畫面相當的恩愛。文章曝光網路後，羨煞3000位網友，不少人寫下評論大讚，「好可愛的舉動」、「頂著大太陽用了六個小時，這老公真用心，老婆一定很感動」、「太有才華了，好浪漫哦！」、「太極花漂亮，好幸福」、「做他老婆實在太幸福了」。

(中時新聞網)