苗栗縣副縣長鄧桂菊（左二）感謝肝基會、苑裡李綜合醫院、山水米公司及衛生局同仁共同努力滅肝炎。（謝明俊攝）

苗栗縣苑裡鎮被衛福部列為全國C肝風險最高等級鄉鎮之一，在肝基會全力支持下，苗栗縣衛生局與苑裡李綜合醫院連續3年推動大規模篩檢及治療，成果斐然。從今年開始，衛生局將把篩檢工作繼續擴廣至第4級的通霄鎮，為鼓勵鎮民參加，山水米公司並提供每位參加者祈福米一分，希望共同拿掉苗栗是C肝大縣的汙名。

衛生局表示，苑裡鎮過去被評定為C肝風險潛勢最高的第7級鄉鎮之一，另外，後龍、大湖及泰安等3個鄉鎮，則被評定是第5級高風險地區，為了擺脫C肝大縣惡名，苗栗縣長徐耀昌非常重視肝炎篩檢治療工作，指示衛生局全力爭取肝病防治基金會支持，並與苑裡李綜合醫院合作，從苑裡鎮開始推動大規模篩檢治療計畫。

苑裡鎮推動大規模篩檢計畫3年下來，共有8千多名鎮民參加過篩檢，另有部分鎮民自行前往李綜合醫院接受篩檢，結果C肝陽性率約12％，治療率達9成多，成果相當優異，而每次篩檢需費7千元、每個療程投藥每人需17萬元，都由肝基會及國建署全額補助，受治民眾並不需負擔任何費用。

苗栗衛生局並從2年前起，爭取肝基會支持，開始對第5級鄉鎮實施大規模篩檢工作，今年更將範圍擴大至第4級風險的通霄鎮，並分里分梯次實施，6日上午首先由新埔里開始，篩檢內容除了C肝以外，還有B肝及癌症篩檢等項目，全部篩檢都是免費。

苗栗縣副縣長鄧桂菊親自到場感謝肝基會、李綜合醫院及衛生局工作同仁的努力，全力來降低縣民的肝炎罹患率。另外，苑裡山水米公司為鼓勵鄉親出來接受篩檢，主動捐贈祈福米，贈給每位篩檢鄉親一人一分，共同為消滅肝炎而努力。

苗栗縣政府衛生局在肝基會、山水米公司、與苑裡李綜合醫院等支持下，全力消滅縣內肝炎罹患率。（謝明俊攝）

泉順食品山水米公司贊助祈福米送給前來篩檢民眾，一人一包。（謝明俊攝）

(中時 )