中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在節目中預告，待疫苗覆蓋率達到6成，就會推動抗體、PCR檢測，作為縮短檢疫時間的標準。今日陳時中進一步說明，屆時會依據入境的國家的疫情，要求入境就做檢驗，也許規劃至3天、5天、7天的檢疫天數。

陳時中日前受邀接受電視節目採訪時指出，待疫苗覆蓋率達到6成，就會推動邊境鬆綁，但不是以疫苗護照為標準，而是以抗體濃度、PCR檢測作為縮短檢疫時間的標準，且會要求入境者在台灣做檢測。疫苗打到一定的程度，我們就有基本保護力，加上口罩的配戴，就可以承擔一些偽陰性的風險。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在節目中預告，待疫苗覆蓋率達到6成，就會推動抗體、PCR檢測，作為縮短檢疫時間的標準。今日陳時中進一步說明，在沒有明確科學基礎的情況下，寧願用檢驗取代疫苗護照，屆時會要求入境就做檢驗，依據各國的疫情，搭配3天、5天、7天的縮短檢疫天數。

陳時中日前受邀接受電視節目採訪時指出，待疫苗覆蓋率達到6成，就會推動邊境鬆綁，但不是以疫苗護照為標準，而是以抗體濃度、PCR檢測作為縮短檢疫時間的標準，且會要求入境者在台灣做檢測。疫苗打到一定的程度，我們就有基本保護力，加上口罩的配戴，就可以承擔一些偽陰性的風險。

今日陳時中表示，等到疫苗覆蓋率6成以上，就會考慮進一步開放邊境，之前就比較不考慮。他認為若使用疫苗護照，會有很多的變數，科學證據也不足，只能作為參考的值，世界衛生組織（WHO）也不是那麼贊成。不過隨著數據更多，有變化也不一定。

陳時中表示，對我們來說，在沒有明確科學基礎的情況下，寧願用檢驗取代疫苗護照。屆時入境者進入台灣就做檢驗，也許會規劃3天、5天、7天這樣的縮短檢疫時間，對於哪些人天數較少，會視當地國家的疫情而定。

今日陳時中表示，等到疫苗覆蓋率6成以上，就會考慮進一步開放邊境，之前就比較不考慮。他認為若使用疫苗護照，會有很多的變數，科學證據不足，只能作為參考的值，對我們來說，明確的科學基礎很重要，因此寧願用檢驗取代疫苗護照。屆時入境者進入台灣就做檢驗，也許規劃3天、5天、7天的檢疫時間，對於哪些人天數較少，會視當地國家的疫情而定。

(中時 )