近年因少子化衝擊，位在台北市松山路的永春和永吉國小，2016年啟動「整併」議題，預定2022年9月正式合併，將以新校名招生，大家最關心的新校名將在5月前以i-Voting產生，校名選項暫定為五分埔國小、101國小、雙永國小、春吉國小、吉春國小、永春永吉國小和永吉永春國小，兩校合併施工期間，會先使用永吉國小空間上課。

北市國小教育科長鍾德馨說，校名預計在5月以前以i-Voting表決，票選出的名字還會到府級小組做確認，北市永吉和永春國小目前共有1368名學生，兩校將在2022年9月合併，並在2023年動工，粗估總經費約18億至20億元，預計2028年完工。

其中，施工期間噪音備受家長關心，也有住戶抱怨，永吉國小廚房異味很重、噪音很大；對此，教育局表示，未來施工將會避開上課時間和降低噪音，廚房也會在施工後加強避免。

永吉國小家長會代表魏裕國擔心，整修期間噪音可能會影響學生上課品質，此外，運動很重要，施工期間可多利用周邊資源，像是與南港運動中心合作，納入學校活動範圍內；另外，未來學校廁所規畫能有校內使用獨立的廁所，避免外校人士使用，對學生安全也會比較有保障。

居住在附近的民眾表示，永吉國小有中央餐廚後，空氣越來越糟，廚房的噪音也很大，每天早上5點就被鏗鏗鏘鏘的聲響吵醒，食物異味飄到屋內真的很受不了，希望學校重建後能夠改善。

北市副祕書長簡哲宏表示，噪音較大的工程盡量會安排在寒暑假期間；永吉國小校長楊政修說，廚房的部分未來後續會改善，因為校舍老舊，近期會盡可能把污染和噪音降到最低。

永春國小2年級學生張吉堯說，希望學校以「雙永國小」命名，不過有個疑問是為何先拆永春國小而不是永吉；永吉國小5年級的吳雨恩同學則表示，對校名沒有意見，很期待學校合併，這樣羽球校隊的成員就會更多。

北市議員許淑華則建議，中央廚房可採用無煙空調設備，費用較高但汙染問題可減少很多；身為校友的北市議員洪健益則表示，將會盡全力協助兩校。

(中時 )