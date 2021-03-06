南山吳志鍇（前中）今天貢獻17分、15籃板。（張鎧乙攝）

109學年HBL高中籃球聯賽今天展開4強總決賽，男子組第一場南山高中、東泰高中一戰，連續8季晉級4強的南山高中，面對黑馬東泰高中打了一場驚心動魄的賽事，下半場曾落後多達16分，但南山在第4節吹起反攻號角，在宋昕澔、吳志鍇聯手搶分下，最終76比72獲勝，率先收下明天晚間6點開打的冠軍戰門票。

「16分的逆轉，我到現在還在恐慌中震驚。」南山教練許時清在記者會上這麼說，「東泰今天在防守上有到位，節奏上拖慢我們，加上三分球頻頻破網，把我們有點打傻了，後來我們改變防守策略去周旋，球員最後拚回來了，真的很感動。」

比賽倒數36秒為南山投進關鍵超前分的吳志鍇，賽後表示得分當下開心，但還是要趕緊回去防守，而他也被教練許時清點名今天打到有點情緒上來，還要再改進。

本戰進帳29分、10籃板的宋昕澔表示，後面追分主要是聽從教練指示，大膽攻擊、不綁手綁腳，才能扭轉局勢。

今天狂飆5記三分球、進帳21分、8籃板的東泰射手廖慈恩，表示自己和隊友劉律世腸胃炎，自己昨天結束團隊練球行程還去吊點滴，開賽打起來有點沒力，對於自己投籃手感發燙，他說：「昨天因為身體狀況沒有練很多，今天賽前熱身就找點感覺，比賽頭開了、信心來就準了。」

廖慈恩補充，球隊在大幅領先時有點放太鬆了，才會葬送勝利，明天仍會像今天一樣拚，自己台北小巨蛋比賽初體驗，感覺比之前來看比賽更開心，特別是自己進球後獲得歡呼，真的很high。

東泰廖慈恩今天外線火力驚人。（張鎧乙攝）

東泰余祥平（右）提前犯滿退場，讓球隊進攻少了一支箭頭。（張鎧乙攝）

(中時 )