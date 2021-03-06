據聯合勸募統計，所支持的中小型社福團體中，有5成以上表示受到疫情不同程度的影響，像是服務據點需要一日多次環境消毒增加了大量防疫物資支出、長輩因防疫知識不足產生焦慮恐慌需要增加人力服務的次數以建立正確防疫觀念、身心障礙者的就業服務因大環境影響難以推動需要增加多元培力課程等等。

聯合勸募以2020年的經驗超前佈署偕同283個社福團體做好防疫措施，增加逾三成的助人經費以面對疫情變化所衍生的需求，並傳遞正確防疫觀念避免受助者產生疫情破口。聯合勸募2021年也擬補助2.7億元，共同推展337件助人服務計畫。

聯合勸募指出，有多達88個單位2019年結餘呈現赤字，再加上2020年因疫情影響募款狀況不如預期，今年的募款勢必面臨更大的考驗，另聯合勸募年初也陸續接獲團體來電，表達因為募款不足導致原規劃的助人服務恐需縮小規模的疑慮，弱勢族群的服務提供是否能持續，值得關注。

在這樣險峻的狀況下，聯合勸募今年以每單位10萬元的「疫情衝擊一次性協助金」及補足全額助人經費面對需兼顧疫情與助人服務的挑戰，相比去年面對疫情突然來襲只能針對問題解決，今年則以更積極的作為偕同社福團體提早準備，降低疫情衝擊，讓助人服務不因疫情而中斷。

聯勸強調，防疫仍無法鬆懈，照顧好自己，就是對於在各面向協助防疫的人最好的行動支持，聯合勸募與全台283個社福團體也挺身擔任社福防疫守門員的角色，每日做好服務據點的安全防護措施，積極傳遞正向防疫知識給予受助者，一同維持防疫衛生好習慣。

(中時 )