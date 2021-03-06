靜宜大學校長唐傳義表示，李老師是學者的典範，他用新書《回首．揮手》代表心境，他的「揮手」其實也是跟年輕人「招手」，希望要有更高的遠景。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

李家同以身作則，親自投入弱勢服務，曾到印度垂死之家體驗；並建立「博幼基金會」持續到偏鄉教導弱勢孩童，親手栽種「愛的種子」。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學前校長李家同，最近出版《回首．揮手》一書，匯集豐富的經歷及見解，靜宜教職員回憶起這位「前校長」，充滿敬佩！稱讚李家同做事專注、觀察細微、理想性高卻相當務實，並不斷學習是學者的典範。靜宜校長唐傳義說，李老師以身作則，親自投入弱勢服務，曾到印度垂死之家體驗；並建立「博幼基金會」持續到偏鄉教導弱勢孩童，親手栽種「愛的種子」。

李家同在新書《回首．揮手》中說，他走過大半個世紀，經歷三次政權轉變，驀然回首，輕舟已過萬重山！台灣雖然面對多次不佳的情勢，但都能安然度過，原因是台灣在提升工業時期，腳踏實地，順利從農業國家轉變成工業國家；不僅工業如此，教育發展也相同。

「從基本做起」是李家同認為最重要的事，所以創立「博幼基金會」，他同時呼籲國家應該重視精密工業，並強調，即使是最精密的工業，也是建立於基本知識和技術上，希望下一代能一步一腳印，帶給國家光明的未來。

靜宜大學校長唐傳義是李家同的學生，他表示，李老師是學者的典範，他用新書《回首．揮手》代表心境，他的「揮手」其實也是跟年輕人「招手」，希望要有更高的遠景。當初李老師放棄美國高薪為理想及抱負回到台灣，對台灣教育及高附加價值的工業發展寄予厚望。

唐傳義指出，李老師以科技務實和人文關懷思考台灣的未來，鍥而不捨的倡議他所堅持的理念，教導與影響許多人。他也以身作則，親自投入弱勢服務，曾到印度垂死之家體驗；並建立「博幼基金會」持續到偏鄉教導弱勢孩童，親手栽種「愛的種子」。

李家同不斷學習的精神令人欽佩！唐傳義說，現在李老師熱衷「類比電路」的設計，代表「活到老、學到老」的最佳典範。他最希望大家能愛護國人自創的價值，所以一直提倡要使用自製及設計的軟體系統。

靜宜副校長王孝熙表示，李家同做事很專注，而且觀察細微，對新的科技也相當投入，並且不斷學習。最令王孝熙敬佩的是他的「堅持」與「一切從最基本開始」，任何事必須打好基礎，按部就班、堅持不懈，就能進步！

靜宜副校長王俊權強調，印象最深的是，他非常關心年輕教師，因為學校進步需要更多活力的投入。

李家同很有個性，也很豁達，一切依理想執行，在擔任靜宜校長時，為提升老師的研究能力，讓沒有博士學位的講師，帶職帶薪到國外進修，以提升學校總體的研究能量。在他任內有數十位講師獲得進修博士學位機會，目前很多院長、主任都是當時出國進修的人。

(中時 )