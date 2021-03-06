效力藍鳥隊的韓籍投手柳賢振今日在春訓熱身賽首次登板，對上金鶯先發2局，被敲的唯一一支安打就是陽春炮，不過整體來說柳賢振對自己進度感到滿意，還丟了不少變化球測試，而他表示挨轟那球是失投球，沒有太大問題。

柳賢振今日對上金鶯，首局用球數精簡，僅用9球就讓對手三上三下，但第2局出現狀況，被金鶯打者瓦拉卡（Pat Valaika）敲出一發陽春炮，「那發全壘打是我失投，但整體來看，我滿意今天的表現，該投的好球都有進去。」總計柳賢振2局僅被敲1安，另有2三振、1保送。

此外柳賢振不像一般投手，春訓前期以測試直球為主，今日他春訓首秀就丟不少變化球，他表示自己能丟所有球種沒有問題，「現在這個時間點我只擔心我的投球數並確保能繼續提升。」丟完2局30球之後，他又繼續在場邊丟15球以補滿該丟到的用球數。

目前柳賢振球速落在142-145公里左右，他要把球速漸漸拉高到148公里，而捕手簡森（Danny Jansen）對柳賢振印象最深的是他的控球精準度，光是第一場就都能丟到捕手要的位置。

(中時 )