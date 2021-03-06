越南昨新增6例境外移入新冠肺炎病例，其中一名患者被通報為中國籍專家，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，先前報導可能有誤，該名病患應為台灣籍人士，2月17日在台中榮總檢測陰性、22日在越南檢測也是陰性，但3月4日檢疫期滿變為陽性，後續對4名密切接觸者等疫調將會展開。

陳時中說，與該名患者已取得一定聯繫，初步調查了解，他2月17日出境前在台中榮總檢測陰性，到達越南次日、也就是2月22日檢測陰性，直到日前檢疫期滿時，再檢驗變成陽性。據悉，患者抵達越南之後，一直在旅社居家檢疫，期間未與他人有近距離接觸，檢測陽性後目前仍在一人房隔離，還沒到醫院，相關疫調也會展開。

疫情指揮中心發言人莊人祥說，先前傳出4例台灣去越南被驗出陽性的案例，第1件20多歲越籍男性、第2例30多歲越籍女性，專家去逐一去審視，研判都是在越南集中檢疫時被感染。

之後發現，大多數到國外被檢驗是陽性的案例，大多都不是台灣的問題後，後2例就沒有再去做研判，第3例30多歲越籍女性，去年12月30日離境和1月1日當地採檢時皆為陰性，1月2日檢驗陽性，但5日、8日又變陰性，調查在台接觸者9人都是陰性。

第4例30多歲越籍女性，今年1月28日離境，之後都沒有症狀，2月11日才又檢驗陽性，在台灣的1名密切接觸者也是陰性。莊人祥指出，加上昨日傳出輸出越南的案例，一共5例。

(中時 )