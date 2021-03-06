1名人妻與結婚2年的丈夫在某日吵架後，隔天竟收到陌生女子傳照片，照片內容是丈夫的衣物，對方稱2人已發生性關係了，讓她相當崩潰；事後丈夫承認此事，甚至寫「企劃書」規劃如何修補夫妻關係，讓她相當猶豫是否該原諒；網友幾乎一面倒留言，「有一就有二，出軌就是不能原諒」。

1名人妻在Dcard上發文表示，她與老公結婚2年，有個7個月大的兒子，平時老公對她非常好，但日前她與對方因為假日的規劃大吵一架，隔一天她收到某個私人帳號的訊息，訊息是1張照片，內容竟是老公脫下來的衣服，她驚訝地說「他們當天上床了，心裡很亂，非常想離婚」。

丈夫承認外遇，甚至寫「企劃書」規劃如何修補夫妻關係，讓人妻相當猶豫是否該原諒。（圖／翻攝自Dcard）

該人妻說，她向老公攤牌後，對方哭了好幾天、頻頻道歉，老公甚至寫了企劃書，規劃如何讓夫妻關係變得更好，但即便如此，她心裡還是沒辦法接受外遇，因此發文詢問網友「想問問大家，有人知道另一半外遇後，選擇在一起的嗎？之後會後悔嗎？」

許多網友看完後留言表示，「因為一次吵架就去X女人？要不要先確定不是累犯」、「我覺得沒辦法，外遇這種東西是會上癮的，有一就有二，你縱容一次就是讓自己以後更難過而已」、「出軌就是掰掰，誰管你什麼理由」、「寫企劃書我真的笑死，因為吵架就外遇，那你之後還有得吵」、「既然出軌是事實，妳現在要思考的就是對妳及小孩最有利的方法」、「想看企劃書，如果是我的話可能會原諒 然後叫他把薪水交出來」。

(中時新聞網)