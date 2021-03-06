華府智庫戰略與國際研究中心專家葛來儀日前受訪表示，美國總統拜登上任至今，在多個聲明中已表明對兩岸重啟談話的期許，畢竟兩岸缺乏對話是危險的，且美國並不希望與中國開戰，故不希望雙邊關係被「不信任」所領導。對此，港媒論直言，這是拜登政府為管控台海危機，對台灣施加的促談壓力。

香港媒體《中評社》5日評論指出，葛來儀接受英國廣播公司（BBC）訪問，談到台灣議題表示，拜登上任後在多個聲明中展現對台灣的支持，大陸會不會把美台關係發展視為「跨越紅線」，是後續觀察的重點；但可以肯定的是，拜登政府認為兩岸缺乏對話是危險的，所以會朝鼓勵兩岸重新對話的方向前進。

針對中美關係，葛來儀指出，拜登跟前總統川普最大的不同，就是不會將中國貼上「對手」的標籤，且拜登會為改善雙邊關係敞開大門；畢竟拜登才剛上任，雙方仍充滿著穩定與改善的空間。葛來儀進一步解釋，中美關係本質上仍是競爭的，美國並不希望開戰，也不希望彼此關係充滿著不信任，故中美都該看清對方現況，從可合作的領域出發，從合作中緩解不信任，開始重塑關係。

對此，港媒評論批評，拜登政府雖鼓勵兩岸對話，但事實上能走到哪一步大家心裡都有數，因為美國對台灣施加的促談壓力仍不夠大，對台海問題埋下諸多變數。評論也強調，他們相信美國不希望中美或台海開戰，因為這「誰都承受不起」。

(中時新聞網)