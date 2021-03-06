建設局長陳大田說，各區花況綻放約7成，估計再一週可達滿開狀態；想朝聖民眾務必掌握花期與花況，把握機會留下美好回憶。（台中市政府提供）

金黃旋風「黃花風鈴木」季節到來，台中市政府建設局貼心準備「黃花風鈴木賞樹懶人包」，整理出10個行政區共31處賞花勝地，讓想拍美照的朋友「按圖遊花季」。建設局長陳大田說，目前各區花況綻放約7成，估計再一週可達滿開狀態，想朝聖民眾務必掌握花期與花況，把握機會留下美好回憶。

陳大田指出，「黃花風鈴木」為巴西國花，原產中美洲，樹高約為4-5米的落葉性喬木，由於原生環境屬於乾燥的氣候，如果遇上冬末春初雨少時，黃花風鈴木會開得更為燦爛，民眾可期待滿開綻放的「街頭黃金雨」；風鈴木滿開僅維持一至兩週。

陳大田說，懶人包中所列出的景點，以北屯區的廍子公園為每年賞花最熱景點，除公園內種植成群的黃花風鈴木，周邊景賢路、太順路上兩側也有整排黃金雨，且公園內設有綠籬迷宮及沙坑，非常適合民眾全家大小出遊，還能順道前往鄰近情人橋遊憩或大坑風景區健行。

陳大田表示，黃花風鈴木賞樹懶人包地點分布於東區、西屯、南屯、南區、北屯、北區、太平、東勢、石岡、后里10區，除知名的北屯區廍子公園、廍興公園、三分埔公園外，西屯區大有公園、文修公園也在其中。

建設局強調，該局還將北區五權路、南區復興北路及忠明南路、北屯區豐樂路二段及豐樂五街、后里區三豐路及馬場路等黃花風鈴木種植主要道路納入其中。近期黃花已開始陸續綻放，歡迎民眾多多利用懶人包賞花資訊，搶看3月黃金雨美景。

(中時 )