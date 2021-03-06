【愛傳媒LinBay 好油專欄】好吃是一種經驗累積的相對，而不是一種絕對，你覺得好吃，別人不一定覺得好吃，就像日本的納豆，台灣能接受喜愛的又有多少？

自己覺得好吃，就是世界第一好吃，那是一種鄉巴佬的洗腦心態，就像說台灣水果世界第一好吃一樣，外國人根本沒有愛那麼甜的水果。

不然世界第一好的台灣水果請問一年出口了多少？進口了多少？以109年來看台灣一年進口水果產值245.6億出口55.6億，逆超190億，好一個台灣農業超強，一個超強的被進攻農業國？

台灣需要的是面對現況的真話，而不是活在歌功頌德的世界之中，或是把所有問題都中國化，都是中國的錯。

我3月4日看人家分享鄭運鵬的臉書，看到那內容我真的覺得太奇妙了。

他內容寫到：這是國民黨執政時期台灣農業技術被盜用的苦果，現在鳳梨品種、石斑魚品種都被反傾銷，包含種植跟養殖技術都由中國回流台灣，這樣的經濟圍攻是馬政府八年以來兩岸關係不正常的結果。

我看到之後就懷疑他怎麼能那麼ㄎ一ㄤ，鳳梨品種、石斑魚品種被反傾銷？請問目前台灣有哪一種鳳梨強調中國品種？那些石斑魚是中國品種，更別說是種植跟養殖技術了，我們雖然不強，但也沒那麼弱好嗎？

如果是鳳梨、石斑魚被中國傾銷那就更瞎扯了，鳳梨輸入規定是MW0，大陸物品禁止來台，至於石斑魚要賣進台灣就更好笑了，關務都是其他國家的資料耶，還是你要說石斑魚都跟黃魚一樣疑似走私的進來？

至於陳亭妃那個偷品種那個更好笑，天下雜誌有一篇《台灣水果 海南特產》。

這篇採訪都寫得很清楚民國77年，台灣農民就陸續到中國種植台灣水果，2011年已經在海南台灣芒果推廣到16000公頃。

台灣人去中國種植台灣水果已經有30多年的歷史，大多是民間自發的行為，有錢賺就走了，還是要再推給那些什麼什麼都不懂只會跟高官喝酒的買辦？

再者，台灣本來就沒什麼品種權的概念，這點大陸也一樣，這幾年最常講的品種爭議就是蓮霧黑糖巴比，這個品種授權多便宜？

新聞這樣寫：一顆要價200元的頂級蓮霧「黑糖芭比」，引起非技轉授權的農民非法剪枝搶種，讓已經付技轉權利金的農民成了冤大頭。

立法委員3月5日要求農委會一個月內擬出計畫，降低門檻，讓小農也能授權參與「黑糖芭比」種植。

農委會農試所所長陳駿季表示，原本是要求幾位農民組成產銷班，種植10公頃，平均每一公頃付出約1.8萬權利金，授權種植黑糖芭比新品種蓮霧，卻發生農民偷剪枝栽種事件。

講白話一點，也就是一棵蓮霧果樹一年60元，要繳10年，這樣這麼低的品種授權費也沒多少農民要付，最後只授權了30多公頃，外面偷種的可能接近200公頃。

這麼便宜的費用，立委還一直施壓，要求把品種授權費調成0，這個立委可是民進黨的邱議瑩咧。

台灣除了對經濟果樹的品種保護薄弱以外，偷人家品種當成自己的也是家常便飯，就像這幾年流行的砂糖橘，這也是中國品種阿，怎麼沒看過有立委譴責偷這種中國品種來種植？

大家喜愛的玉荷包荔枝也是，這就是中國的妃子笑這個品種，我原本還覺得中國偷我們玉荷包的品種改叫妃子笑很下流，原來這是人家原種，我們才是偷的。

更別說這幾年偷日本的麝香葡萄、白草莓、草莓品種等。

台灣對於果樹經濟品種的保護都做不到了，你去要求那種國家，扯到藍綠去，也改變不了現在這種慘況，更何況去對本土品種保護施壓的還是民進黨立委。

品種研發很長很辛苦，技轉費用能回饋一點鼓勵給研發人員不好嗎？今天又不是研究單位瞞天要價，要一個農民付不起的價格，一棵果樹一年60元，付10年也才600元，這樣要弄到立委來施壓要求免費，這是誰的問題？

這些立委如果真的關心農業，就從能解決產業問題的點著手，平常好好深入地方做苦功，不是在那邊一有問題就是都是國民黨的錯，國民黨的確很爛，所以才會換民進黨執政，換民進黨佔多數，但你們要證明跟國民黨不同，你們要能解決問題，不是一有問題就是都是國民黨的錯，都是阿共不理智，販賣芒果乾。

然後就是陪著農民要補助，什麼公糧價要提高啦，老農年金要增加啦，品種授權要變免費啦，那到底又做了什麼正經事了？

唉～遠看像鳳梨，近看是井蛙。

去中國的鳳梨品質都還不錯，品質好都不一定能賺錢了，品質爛的在台灣丟掉就好，不需要送到中國丟，有些人根本不懂也可以上節目扯，這我實在無言。

作者為知名評論人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)