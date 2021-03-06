【愛傳媒蔡詩萍專欄】回家路上，開著車，隨意聽著廣播中的音樂。DJ挑了一組抒情歌曲，都曾經大紅的歌手，唱的大紅的情歌，很適合在這樣一個初春的傍晚，邊開車邊懷念往昔的歲月。

聽著，聽著，我的思緒，也被拉回了，八零、九零年代的台北，我的青春正盛，自己感情受傷也讓他人受傷的年歲。

突然DJ一段感觸，驚醒了我！他說，多好啊，聽著這些歌，如果能把那些歌手找回來多好啊！

但他應該知道的，不少歌手都已淡出舞台，甚至，不願再在人前露臉了。找他們回來不容易，找得到的，對他們也是殘酷的折磨吧！何必呢！

我輕輕的，對自己說，好像，那DJ就在我面前似的。但，真的，何必呢！

過去的，都過去了，留下的是曾經的美好，不就很夠了嗎？

我每次看到一些網路新聞，或媒體跟風，拚命的追逐過去曾經青春美麗，英俊瀟灑的藝人，不是讚美他們「凍齡」，便是譏諷他們「整個人垮了」，我就很不好受。

難道，人不可以老，人不會老嗎？

或許，也是因為我自己也漸漸老了吧！看到那些曾經「美麗非凡」、「瀟灑非凡」的名人，或者身形胖了，或者頭髮少了，而被不斷的以驚嘆號（！）的標題，說他們大不如昔時，我也有物傷其類的感傷吧！

但，我真正不舒服的是，換成了有朝一日，這些網路上的酸民，媒體中的從業者，自己也到了中年發福，青春不再的階段時，他們會希望別人，年輕人，也用同樣的方式，譏諷，調侃，自己的衰老嗎？

有些人，是可以輕鬆面對自己的年華不再的，進而，他也可以讓世人面對他的年華老去，人老色衰！

但，並不是每個人都能。於是，有些藝人選擇了淡出人群，遠離視線的方式，過平淡的日子。

有一次，我在一個很偶然的機會下，在一間超市，逛著逛著，就看到一位我年輕時超有名的美麗女星，以發福的身姿，從我面前推著購物車，悠哉悠哉的踱步過去。

我第一眼，只覺得眼熟，但心底第一個念頭是，不會吧！但，她也注意到我注意到她了，她微微對我點頭，那意思是「沒錯是我但這樣就好了」的意思。

我於是，識趣的，回以微笑，然後我們各自繼續逛超市。她仍然很美麗，但，是以近七十的年紀而言了。

對一位曾經的艷星，你能用二十歲，三十歲的標準去強求嗎？太不公平了，不是嗎？

我們自己也不會在六十，七十，還拿二十，三十的自己，來對比吧！不是嗎？

放過曾經青春無比的名人，放過曾經美麗性感的藝人吧！那也是放過我們自己，放過一個尖酸刻薄的無情社會，不是嗎？

我們對歲月的無情，對人生單行道的不能回頭，其實都是很感傷的，不會因為你不是以帥，以美，為人生標記的一般人，就有所不同。

我曾在一位國寶級畫家的身旁，跟他聊天，罹患帕金森氏症的他，年過八十了，還在畫布上繼續昂揚揮灑色彩，毅力超驚人，平日人生觀也相當積極奮進。

可是，那一次，我們剛好聊到一段往事，他原先興沖沖的，說他不到二十歲時，曾經畫了一幅素描，送一位友人，如今同輩之人，皆已陸續作古，少數幾位也久未聯絡了，說著，說著，我竟在一本陳舊的剪貼簿上，看到他講的那素描的影本，我興奮的拿給他看，他先是激動，接著，不語，然後，然後竟然哽咽，啜泣起來！

我愣在那，好一會不知所措，但我很快的，讓他放手感傷，我遞給他面紙，然後，靜靜坐在一旁，讓他自己面對要一甲子之前的舊作，讓他自己，回到那他青春正盛，他年輕好強，而後，才有之後一甲子的畫壇傳奇故事。

我們每個人，都有自己的年輕歲月，那歲月的筆記上，註記著愛與恨，傷與愁，標記著年輕，與美好。

撫今追昔，我們都會感嘆，何況，是那些曾經以她們的美，他們的帥，而在舞台上吸引目光的名人，藝人呢？

不要再去「好奇」那些年華不再的名人藝人吧，不要再去「酸言酸語」他們的身軀怎麼變形，他們的面容有多垮吧！

讓他們以他們自己要的方式，安度自己的中老年。我們偶爾與他們相遇時，只須誠懇的感謝他們，曾經以他們歌曲，他們的演技，他們的青春美麗，安撫過我們的青春，激昂過我們的人生，那就很夠了。

也許，安安靜靜，面對歲月，就是「老之將至」最好的態度！也是一個社會，尊重「人都會老」，最文明的態度！

作者為知名作家

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(中時新聞網)