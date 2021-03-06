新冠肺炎延燒1年多，外界引進期盼疫苗的取得。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近期透露，因應流感化需要，未來會將把疫苗的重心轉移到國內，建立疫苗2廠。今日陳時中進一步說明，疫苗2廠會有P3的實驗室，能增加研究的量能，也可以在緊急的情況生產一部分的疫苗供緊急使用。待國發會定案，需要3、4年的時間完成硬體的建置。

陳時中日前在節目上表示，因應疫情流感化，疫苗變成國安物資，國家安全的重要物資要操之在我，指揮中心要把疫苗的重心從國外轉移到國產疫苗，久久長長的，在自己的手上才安全，同時透露今年國衛院開始和國發會申請建立疫苗2廠，加快未來臨床試驗、技術轉移的速度。

今日陳時中進一步說明，這次的疫情，國衛院都一直希望建置生物製劑廠，一方面做生物資料庫的建置，加上生產疫苗的產線。疫苗2廠裡面也會做P3的實驗室，能增加研究的量能，也可以在緊急的情況生產一部分的疫苗供緊急使用。

陳時中表示，疫苗2廠對國內來說，自產自用的用途非常大，希望能儘快，現在送到國發會，希望儘快定案，如果定案後，整體的硬體需要3、4年把它建置起來，後續設備的到位，和相關的檢查還要進行，這對未來的生技產業有幫助。

(中時 )