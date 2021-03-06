22歲女歌手莊凌芸從選秀節目《聲林之王》出道，未料昨（5日）傳出從母校10樓圖書館墜樓身亡，得年21歲，噩耗傳出後讓親友及粉絲難以置信，對此擔任節目主持人的藝人LuLu（黃路梓茵），也痛心發文悼念：「今天看到這個消息真的覺得非常地痛心，一個可愛的妹妹就這樣不見了」。

LuLu回憶起昔日主持《聲林之王》時，每回看到莊凌芸總是笑臉迎人，笑起來像隻小白兔一樣，而且每次都會到她旁邊說：「Lulu姐姐我好緊張喔」，當出道後看她拿著單曲上節目宣傳，內心有股驕傲感油然而生，因為參與過莊凌芸人生某階段成長過程，未料卻聽聞逝世噩耗，讓她痛心表示：「一個可愛的妹妹就這樣不見了，有太多的不捨與遺憾，雖然每次見到她總是笑咪咪的樣子，但不知道在她小小的身體裡面承載多巨大的苦痛，實在無法想像」。

在聲林裡永遠都笑咪咪的像一個小白兔一樣🐰 總是會跳到我旁邊跟我說「Lulu姐姐我好緊張喔」 畢業之後帶著自己單曲來大熱門宣傳 我坐在旁邊聽著看著凌芸唱歌 居然內心偷偷有一種小驕傲的感覺 好像自己參與了她人生的某一階段長大的過程 今天看到這... 由 Lulu 黃路梓茵發佈於 2021年3月5日 星期五

雖然就此與莊凌芸天人永隔，但LuLu表示會永遠記得她在台上唱著喜歡的歌，充滿勇氣閃閃發亮的樣子，也希望她在另一個世界，能夠真正開心快樂，就如同她昔日所唱的歌詞：「別再害怕，天塌了我會扛下，最真實的童話，就差你給我抱一下」，

根據警方調查，莊凌芸獨自一人上樓，打了最後一通電話給男友後即墜樓，已排除外力介入可能，遺體已從國泰醫院移往第二殯儀館，檢察官下午將進行相驗釐清死因。

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