直播主「鄉村天地直播台」6日直播台南廢墟探險，未料真的遇上大體。（翻攝臉書《鄉村天地直播台》）

直播主「鄉村天地直播台」6日直播台南廢墟探險，未料真的遇上大體。（翻攝臉書《鄉村天地直播台》）

臉書專頁「鄉村天地直播台」今（6）日凌晨前往台南市一處廢墟直播探險，未料團隊人員竟在廢墟中發現一具陳屍已久的遺體，頭顱化為白骨，畫面驚悚。而邱姓直播主出面還原事發過程，自曝當警方趕到現場時，他突然雙腿發軟，耳邊還飄出「謝謝」的聲音，頓時毛毛的。

據了解，臉書專頁「鄉村天地直播台」6日前往台南市一處廢墟探險，透過在地人相傳，這處廢墟先前曾發現藏屍案件，恐怖指數相當高，於是團隊選在凌晨時分，來個試膽大探險。

當時直播團隊被擋在一扇白色塑膠門外，團隊人員鼓起勇氣，因廢墟年久失修，門無法輕易推開，成員來回用力的跩開後，眼前的景象讓眾人瞬間沉默，門內的空間為男性化妝室，但地面上卻疑似有出現一具軀體，周邊環境相當髒亂，果真走近一看，是一具死亡已久的男性遺體，肉身全被蛆啃食，只可明顯見到發黑的頭骨。

拿著鏡頭的邱姓男直播主當下不斷重複驚呼，「哇！遇到了！打電話給我老闆！趕快打電話給我老闆！」瞬間將直播的驚悚程度推到最高點，而同時，邱姓男子也提醒團隊其他成員，切勿更動在場所有擺設，並趕緊拍照留存現場，並報警請警方協助處理。

而廢墟現場除出現一具男性遺體外，更在屍身周圍地面散落一本金剛經、燃盡的炭盆、鞋子以及襪子；另外門旁的洗手台則置放著一封遺書，上頭清晰的寫上「善心人士啟」，並擺著身分證以及駕照。

據《ETtoday新聞雲》，邱姓直播主事後還原事發現場，直說當時團隊發現遺體後隨即報警，而警方到場後，邱男卻頓時雙腿無力發軟，甚至耳邊還傳過一聲「謝謝」的聲音，讓他感到相當毛。

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