美國哈佛大學教授拉姆塞爾的論文再生爭議，他主張慰安婦自願賣淫的論文引發韓美中等國民眾及學界反彈。美國費城市議會通過韓裔市議員提案，決議譴責，為當地首個表態議會。

哈佛大學法學院教授拉姆塞爾（John Mark Ramseyer）的論文「太平洋戰爭的性契約」原定3月初在國際期刊上發表，2月初日媒搶先披露內容，其中對二戰時期遭日本強徵慰安婦是「自願賣淫」的主張，引發韓國民眾大力反彈。

費城市議會在當地時間5日通過由韓裔市議員提出、反駁拉姆塞爾論文內容的決議案。韓聯社報導，雖然這次並非聯邦議會或州議會通過決議案，但費城為美國前6大城市，這次決議公開表態的重要性不可忽視。

這次決議案指出，拉姆塞爾的這篇論文與歷史協議及證據相互矛盾，是極為不正確且侮辱數千名受害女性的主張。

據日本產經新聞2月1日報導，拉姆塞爾在論文中主張，日本內務省於二戰期間要求業者僱用妓女，是依女性本人意願募集並簽有契約，並非任意綁架婦女逼迫賣淫。

報導一出，引起各界注意，南北韓媒體都對此大力譴責。哈佛校內韓裔學生會及旅美韓僑紛紛發起抗議活動及主辦論壇，除譴責拉姆塞爾歪曲歷史，也邀請歷史專家參與活動，正式就該論文內容發表意見。

韓國慰安婦受害者李容洙2月中以視訊方式出席哈佛大學亞太法學院學生會舉行的研討會時表示，這次事件只是顯示各界對慰安婦問題更加關注，並強調就慰安婦問題向海牙國際法院（International Court of Justice，ICJ）提出訴訟的必要性。

李容洙日前也就此事與韓國外交部長鄭義溶會面，鄭義溶表示將全力以赴。

擁有親日背景的拉姆塞爾這篇論文頻受質疑，雖然他堅稱日本政府並未影響論文內容，原定刊出這篇論文的國際期刊「國際法律經濟評論」（International Review of Law and Economics）2日仍宣布延後出刊，要求拉姆塞爾於月底前作出解釋。

但有學者質疑，延後出刊影響其他論文作者權益，且答覆期間長達近一個月，顯示論文問題很大，也因此越來越多學者要求刪除這篇論文。

拉姆塞爾另一件論文爭議是2020年1月發表的一篇論文被日本沖繩時報指出4處錯誤，其中，關於美軍普天間基地搬遷事宜，這篇論文說一般沖繩縣民都贊成興建邊野古新基地，但事實上沖繩曾辦公投，高達7成縣民投下反對票。

(中央社)