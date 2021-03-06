今年4月4日即將迎來清明時節，人們總會出門踏青祭祖，放鬆心情的同時也帶來好運，運勢命理網站「靈匣網」就點名5星座的整體運勢將在4月初翻紅，清明過後就會迎來人生巔峰，日子越來越順。

▍巨蟹座：頭上烏雲散

水星進入白羊，帶給巨蟹突破自我的能量。巨蟹座頭腦靈活、思維超前，有著令人敬佩的賺錢能力，他們善於發現商機，能在夾縫中尋求天時地利人和生存，讓自己的日子越過越好。尤其是清明節後，隨著新冠肺炎疫情好轉，投資環境發生了巨變，籠罩在巨蟹座頭上的烏雲慢慢消散，他們的工作逐步走上了軌道，不僅事業發展逐漸順遂，財運也會得到很大提升，無論做什麼事情都會相當順利，生活越來越旺。

▍天秤座：事業愛情雙豐收

3月底金星進入白羊，增添了天秤的激情。天秤座單純天真，做事缺乏韌性，容易有3分鐘熱度的毛病，因此事業發展不是很順利，愛情和財運也隨之受到影響。清明節過後，天秤座的運勢會得到較大的改善和提升，他們不再為煩心瑣事所困擾，不僅能感受到來自外界的支援力量，還能迎來事業上的高峰。在挑戰與機遇並存的階段，只要他們勇於拼搏，就一定能得到豐厚的回報，在事業成功的同時，還能收獲美滿的愛情。

▍獅子座：運勢飆升鴻運高照

3月底金星進入白羊，給了獅子座挑戰自我的勇氣，獅子座為人踏實勤勉，是標準的工作狂。生活中的他們凡事親力親為，因此身體健康和工作狀況方面都需要調整。過了清明節後，獅子座的運勢會有大幅度的提升，運勢越來越好，各種煩人的瑣事逐漸消失，各項事情漸入正軌，獅子座可謂運勢飆升鴻運高照，不僅身體得到了恢復，而且還能騰出時間享受生活。個人財富更是迅速增長，實現財務自由將指日可待。

▍射手座：財運高漲好事多

4月水星進入白羊，賦予射手滿滿的創意，射手座熱情大方、踏實肯幹，是積極上進努力奮鬥的好青年，他們對生活充滿了期待，對未來有著美好的憧憬，既想擁有財富又想談愛情。在清明節過後，射手座的理想就會成為現實，他們工作順利財運高漲，事業有了較大發展，財富收入成倍增長，生活質量也有了大的改觀。不久如此，在清明好運的加持下，他們的整體運勢都有不同程度的改變，可謂是好事多多，驚喜連連令人稱羨。

▍處女座：生活愜意運勢好轉

清明節水星進入白羊，水星是處女座的守護星，位於白羊座會帶給處女座一些靈感，他們是生活中的理想主義者，追逐財富渴望愛情，希望自己的一切都是理想、完美的。清明過後，在好運的加持下，處女座的願望能夠順利達成，他們會發現之前的付出終於有了回報，一切都朝著心想事成的方向發展，不僅事業發展順利，個人收入也水漲船高，與此同時，暗戀多年的意中人，也主動投懷送抱，讓苦等多年的處女座終於抱得美人歸，生活過得非常愜意。

(中時新聞網)