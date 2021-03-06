竹南鎮代會主席何秀綿也到場鼓勵同學再接再厲。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心接受各界善心團體人士的捐款，用來發放家扶學生獎學金，本學期共有高中、大學學生共331人獲獎，6日上午在家扶中心發放，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場祝賀，家扶中心扶助孩子就學多年，許多孩子長大後回饋家扶繼續扶助弱勢孩子，代代傳承家扶精神，令人感動。

苗栗家扶中心目前協助弱勢家庭孩子學業，共有學費補助、平日及寒暑假課後輔導，以及獎學金等部分，款項來源都是由企業團體或是個人主動捐贈，例如，頭份出身的苗栗縣議員鄭聚然，每年固定捐助10萬元給苗栗家扶中心做為獎學金，希望以一己之力來幫助弱勢學生努力向上。

本學期，苗栗家扶中心共發出399萬元獎學金給331名大學及高中學生，6日上午在苗栗家扶中心舉行發放典禮，包括苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員鄭聚然、陳碧華、廖英俐、竹南鎮公所祕書謝文福、竹南鎮代會主席何秀綿都到場祝賀同學再接再厲，努力向學，未來可以回饋幫助弱勢學生。

苗栗家扶中心全心扶助孩童向上，許多學生在完成學業或是出社會工作後，利用各種方式來回饋家扶中心，幫助需要扶助的孩子，或捐款或擔任課輔活動老師，這些全力回饋的學生，看見現在受家扶中心幫助的孩子們時，就如同看見昔日的自己。

家住苑裡的卉心，自幼父親過世，母親靠一己之力養活3個女兒，卉心很爭氣，由台中女中念到清大科技管理學系，日前，她考上交大工業工程管理研究所，卉心的學業費用大部分都是由家扶協助，對家扶，卉心充滿了感恩，利用寒暑假空檔，回到苗栗家扶中心擔任課輔老師，幫助其它弱勢孩童學生，不要在學習上落後。

23歲的昱維，剛從師大公民教育及活動領導系畢業，他生長在單親家庭，與父親及胞兄相依維命，家裡經濟不好，苗栗家扶中心給予他很大的學費補助，昱維國高中學摔角，大學又學了柔道，因為年少時好動，所以功課都是吊車尾，但他把好動的精神用在當國際學生上，到過上海、越南等地方，讓自己視野更開闊，更讓自己充實自己。

昱維除了過去在每年寒暑假回家扶中心帶領孩子們辦活動，現在已在一家自然圈農場工作，今年寒假更和家扶中心合作，利用自己工作的農場舉辦2天1夜的活動營，來鼓勵弱勢學生，讓家扶中心扶助弱勢學生的精神能夠代代相傳。

苗栗縣副縣長鄧桂菊代表發放獎學金給學生。（謝明俊攝）

受苗栗家扶中心扶助的學生昱維（左）、卉心，現在也回饋家扶中心，擔任課輔及活動老師，幫助弱勢孩子。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心扶助過的學生回饋家扶中心，精神代代相傳。（謝明俊攝）

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