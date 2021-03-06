台灣終於盼到首批11.7萬劑的新冠疫苗，是牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的AZ牛津疫苗，第一線醫護將會率先施打，但是部分醫護人員對於施打AZ疫苗存有疑慮。前立委沈富雄昨(5日)表示，「我當然打，我打的原因為了出國」，但他質疑衛福部長陳時中對於疫苗的很多說法，並不合理或有矛盾，斷言陳時中「以後不得不修改」。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室中》中談到，如果輪到他自己打疫苗的話，當然打，「我打的原因為了出國，若不出國我可打、可不打，因為我對自己會不會得病很有信心。」

首批AZ疫苗抵台後，國人施打疫苗排序、及相闗人員施打意願話題，近來引起關注。陳時中日前受邀接受電視節目採訪時指出，待疫苗覆蓋率達到6成，就會推動邊境鬆綁，但不是以疫苗護照為標準，而是以抗體濃度、PCR檢測作為縮短檢疫時間的標準，且會要求入境者在台灣做檢測，疫苗打到一定的程度，我們就有基本保護力，加上口罩的配戴，就可以承擔一些偽陰性的風險。

國籍航空人員也被列入優先施打對象，交通部民用航空局局長林國顯表示，目前航空機場人員平均來講，大概六到七成有意願施打疫苗。沈富雄分析，航空人員勇於去打疫苗的原因，主要因為感染疾病的可能性，不會比醫務人員高，但為了保障就業機會才去打。

沈富雄更直言，「我對陳時中很多講法，是相當懷疑的，覺得他以後不得不修改，照他現在保守講法，台灣不知道何年何月，我們的國境才能起風」，他說待疫苗覆蓋率達到6成，就會推動邊境鬆綁，但真的很不容易達到這目標，但就算達到，理論上也算是集體免疫，就是讓這個病變成永遠存在，但是不至於釀成大禍的一個流感化，這跟現在陳時中要求的乾淨地方，真得要繼續維持此說法嗎?

(中時新聞網)