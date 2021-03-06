政府規畫在花蓮市美崙地區興建有401戶的社會住宅，基地位置。（東服中心提供／王志偉花蓮傳真）

總統蔡英文提出8年20萬戶社會住宅政策，行政院東部聯合服務中心證實，已在花、東選定5處基地進行評估，其中花蓮市民意段土地已完成先期規畫，預計興建地上10層、地下2層樓建築，經費約需14億元，有3種坪數房型，「只租不賣」，租金最低一個月只要4000元，今年6月發包，最快3年內完工啟用。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，花東共選擇5處基地進行評估，花蓮部分，樹人段483地號仍在前期規畫階段，已確定是球崙二路與華泰街口的民意段640地號土地，占地約0.77公頃，管理機關為財政部國有財產署，現為長滿喬木空地，基地四周皆為住宅區，近期將再度邀集縣府、國產署等現地會勘。

洪宗楷表示，民意段的社會住宅，將興建地上10層、地下2層，共401戶、183個停車位，總經費約14億元，共有1房型12坪、2房型18坪及3房型24坪，按住宅法規定，30％優先提供經濟或社會弱勢者，70％為一般民眾租用。

租金部分，洪宗楷說，以當地平均值為參考依據，花蓮市房租每坪每月約600元，花蓮美崙社宅一般戶每坪租金只要424元，優先戶339元，換算下來，12坪的優先戶每月約4068元，24坪也只要8136元；一般戶租金則在5088至1萬176元間，汽車停車位每月1800元，比市場行情低。

花蓮房價居高不下，政府推社會住宅，花蓮縣租賃住宅服務商業同業公會理事長曾施傑說，給予正面看待，他說，花蓮市區租屋市場略呈供過於求，蛋黃區還很搶手，花蓮首座社宅位於美崙地區，離市區約10幾分鐘車程，雖然租金較低廉，但交通距離還是重要考量，對距離較遠的吉安外圍租屋者有吸引利，另外，社會住宅也有助促進都市更新。

(中時 )