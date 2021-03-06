特斯拉周五股價跌破600美元大關，盤中一度重挫13%，隨後跌幅收窄以每股597.95美元作收，但已是去年12月4日以來收盤價首度摜破600美元。何以致此？《CNBC》整理出4大關鍵，解答特斯拉股價短短數月內崩落的原因。

特斯拉本周累計跌幅達11%。從1月底的高點算起，如今已回跌超過30%。《CNBC》分析的4大因素如下：

特斯拉股價暴跌，摜破600美元大關，外媒曝4大因素。（圖／達志影像提供）

一、美國聯準會主席鮑爾的發表演說

鮑爾（Jerome Powell）周四表示，美國隨著新冠疫情後經濟重啟，正面臨物價上漲和通膨的壓力，金融市場擔心聯準會將上調利率來抑制通膨，同時債權殖利率也開始攀升。鮑爾的演說引起美股市場的震盪，因科技股在過去的定價是基於未來的現金流來增長，但隨著通膨機率上升，這些未來現金流將有所下降。

據該報導統計，那斯達克流通盤中最大的100家非金融公司股票，較3周前的歷史新高相比跌去了8%。而多數科技巨頭也正在受影響，蘋果（Apple）今年來，從129美元下跌至121美元。不過，相比之下，特斯拉的跌幅更為嚴重。

二、市場的競爭和諸多車廠的挑戰

特斯拉在全球的純電動車和自駕領域一直是領頭羊，然而，隨著人們對電動車市場的需求大增，許多傳統車廠急起直追，都想分一杯羹。對這情形的出現，一些特斯拉的持股人和支持者，也開始相繼拋售退場。

美國億萬富豪Ron Baron過去曾說，特斯拉的股價最終有望達到2000美元，然而如今卻拋售了170萬特斯拉持股，並相繼投資了特斯拉的2個競爭對手─通用汽車旗下自駕公司Cruise和亞馬遜所支持的純電動車公司Rivivan。

三、零部件的短缺、晶片產能的不足

全球晶片在過去幾個月中，陷入生產量能不足危機，全球車廠不得降低產能或中斷生產。

馬斯克曾在今年2月25日在推特（Twitter）上發文承認，由於零部件的短缺，該公司在加州的工廠暫時關閉，停產時間僅2天；馬斯克並未詳細說明生產線的停產在未來是否還會繼續。事實上，特斯拉在2020第4季財報中，就已經示警，晶片的短缺可能會影響2021上半年的汽車生產。

若因零部件的短缺或港口運輸到工廠的時間受影響，導致特斯拉產能無法達標，這將影響該公司的環保信用點數，特斯拉將減排指標出售給其他車廠是一大重要收入，這也是公司實現營利的重要因素。

四、成本的增加

多年來，特斯拉的成本和開支一直是一大難題，馬斯克也一直在極力控制著成本。在2020年12月，馬斯克在致給員工的公開信中說，「投資者出於對我們公司盈利能力的信任支撐著股價，但若他們意識到不會發生了，我們的股價將遭重挫」。同時，特斯拉正在展開大規模擴張業務，該公司在美國德州和德國布蘭登堡州興建電動車廠，也在持續的擴展中國大陸業務。

馬斯克還希望特斯拉可以自行生產鋰電池，該公司在加州的一座工廠內，提高了相關產能。除了這些，特斯拉還需要處理召回的故障車輛，如中央顯示螢幕軟體功能故障的Model S和Model X車輛。

(中時新聞網)