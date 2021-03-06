北台中聯合贈苗活動吸引民眾排隊領取，8千株樹苗1個多小時已全數送完。（王文吉攝）

去年夏季以來台灣降雨異常減少，應對地球暖化刻不容緩。台中市議員吳敏濟連續11年爭取舉辦北台中聯合贈苗活動，6日在大甲體育場盛大舉行，邀請市民在防疫期間不忘種樹愛護地球，今年苗木多達11種，合計8千株，提供鄉親綠美化環境多樣的選擇。

北台中聯合贈苗是台中市最大規模贈苗活動，今年已邁入第11屆，種樹已蔚為風氣。每年農曆年後，吳敏濟服務處就會接獲甲安埔鄉親的詢問電話。6日一大早就有上千人前往，不少祖孫三代一起出動，連寵物都來排隊領取樹苗，雖然下了點小雨，鄉親們熱情依然不減，堅持現場排隊領苗。

今年樹苗有桂花、櫻花、杜鵑、樹蘭、白千層、羅漢松、台灣肖楠、七里香、相思樹、木麻黃、台灣海桐等11種，創歷年新高，8千株樹苗1個多小時已全數送完。

吳敏濟致詞時表示，為改善空氣品質，幫助社區綠美化，服務處在10年前做出重大決定，每年都要在植樹節前舉辦贈苗活動，合計已送出近7萬株樹苗，讓海線地區空氣品質得以改善，過去也爭取在鐵砧山栽種2千多株櫻花，賞櫻不必大老遠跑去陽明山，在鐵砧山甚至甲安埔各個社區就能賞花。

農業局林務自然保育科長林弘敏表示，感謝吳敏濟議員多年來推廣植樹，民眾也熱烈響應，贈苗活動規模逐年擴大，減少海線地區揚塵問題並改善空氣汙染。

林務局東勢林區管理處林政課長江涵湘指出，樹苗在生長過程會吸收二氧化碳，能減緩地球暖化速度，民眾樹苗必須種在有半日照以上的地點、水分充足、排水良好，每季施一次有機肥，能做到這幾點，就可以把樹種好。

吳敏濟感謝東勢林管處、農業局和大甲、大安、外埔等三個區公所，最重要的是鄉親持續支持這項植樹活動，減緩氣候暖化趨勢就從自己做起，為美好的地球盡一份心力。

(中時 )